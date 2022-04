5 consigli per avere successo su TikTok

App più scaricata nel 2021 a livello mondiale, TikTok è il social che sta crescendo maggiormente e che offre ancora numerose opportunità per chi desidera aumentare la propria popolarità.

in-Sane Management, forte dell’esperienza maturata nella gestione di molti tra gli influencer più noti, ha stilato una lista di preziose indicazioni per avere successo su TikTok e magari arrivare anche a intraprendere la carriera di content creator.



Ricco di sketch, balletti, tutorial di trick e molto altro, TikTok ha già consentito a molti talenti di far apprezzare la loro creatività da milioni di follower e dato loro la possibilità di crearsi una professione a misura delle proprie delle aspirazioni.

Basandosi su una solida esperienza nella gestione di alcuni degli influencer più noti e attivi su diverse piattaforme tra cui TikTok, in-Sane Management ha stilato 5 preziosi consigli che possono aiutare chi aspira a diventare un content creator di successo su TikTok.

I consigli per Tiktok

1- Sii sempre te stesso, non cercare di apparire come non sei solo per aumentare i tuoi numeri.

Il desiderio di aumentare velocemente follower ed engagement può portare a mostrarsi diversi da come si è per ottenere un più ampio consenso, ma non è così. I follower si accorgerebbero ben presto che il profilo è “costruito ad hoc” e sarebbero inesorabilmente portati a perdere la loro fiducia.

2- Prendere ispirazione e copiare sono due opposti. Prendi sempre ispirazione da chi fa questo lavoro da prima e meglio di te ma non limitarti a copiarlo, reinterpreta sempre ogni contenuto e fallo tuo.

Sebbene studiare le attività dei creator già affermati possa aiutare a comprendere meglio come avere più successo, è fondamentale realizzare solo contenuti originali, che possono anche trarre ispirazione da altri, ma occorre che siano completamente reinterpretati in base alla propria creatività e al proprio stile.

3) Costanza, è alla base del lavoro di content creator.

Essere costante nel pubblicare contenuti interessanti è senz’altro una delle doti imprescindibili per un influencer che, in caso contrario, sarebbe destinato a venir presto dimenticato.

4) Crea una community, fai in modo che le persone si leghino a te e ai tuoi video.

L’empatia e la capacità di dar vita a una vera community sono aspetti cui prestare particolare attenzione per guadagnarsi una popolarità destinata a durare nel tempo.

5) Non avere fretta, se lavori bene e sei CREATIVO il risultato arriverà.

Per quanto TikTok sia il social del divertimento rapido e immediato, non è la fretta, ma la perseveranza la giusta alleata per un creator, una qualità deve comunque sempre andare di pari passo con la creatività.

“In base a diverse ricerche**, il 75% degli utilizzatori di TikTok lo sceglie come forma d’intrattenimento e il 78% dichiara di provare emozioni positive. Questi aspetti, insieme alla possibilità di esprimersi in modo creativo e non limitarsi a condividere la propria vita quotidiana, sono sicuramente elementi chiave alla base dell’esplosione di TikTok”, ha affermato Alberto Martinelli, Executive Director di in-Sane Management!, “Molti dei nostri talenti, infatti, sono cresciuti in modo impressionante negli ultimi due anni su questa piattaforma, che tuttora offre numerose opportunità a chi ha l’obiettivo di diventare un content creator professionista”.

*Fonte: Apptopia