(Adnkronos) – “I servi della Nato fuori dal corteo”. E’ il coro intonato dai contestatori che accusano il Partito Democratico, presente a Milano per celebrare il 25 aprile, di essere “schiavo dell’America”. Il servizio d’ordine del Partito democratico è schierato davanti ai militanti del Carc che hanno uno striscione in cui si chiede di “Cacciare Draghi servo della Nato per una nuova liberazione”. A monitorare la situazione c’è anche la Digos.