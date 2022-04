10 motivi per cui dovresti viaggiare in Turchia

La Turchia sta rapidamente diventando una delle destinazioni più popolari del mondo, e per una buona ragione. Il paese offre uno sguardo su una parte del mondo che poche persone riescono a vedere.

Quando si viaggia in Turchia, si sperimenta una cultura diversa da qualsiasi altra. E Istanbul, la più grande città e capitale del paese, è un patrimonio mondiale dell’UNESCO da non perdere. Ma con così tanto da sperimentare in tutto il paese, da dove cominciare? Continua a leggere i per cui dovresti viaggiare in Turchia.

Storia e cultura

Una delle ragioni più popolari per viaggiare in Turchia è la sua ricca storia. Il paese è stato un crogiolo di molte culture e se ne può ancora vedere l’impronta nell’architettura, nella vita quotidiana e nella cucina. Dall’antica città di Efeso, sede della famosa Biblioteca di Alessandria, alla famosissima Istanbul, la Turchia ha tutto ciò che un appassionato di storia o di cultura possa desiderare.

Per aggiungere al fascino culturale del tuo viaggio, puoi anche scegliere di fare una visita guidata. Queste vanno da quelle molto semplici, che ti danno un assaggio della cultura turca, a quelle molto approfondite, che ti permettono di visitare luoghi di interesse che non potresti trovare da solo.

Geografia

La geografia della Turchia è varia. La Turchia occidentale è una zona costiera, e le principali città del paese si trovano lì: Istanbul, Izmir, Antalya e così via. La Turchia orientale è una zona agricola dove la gente vive per lo più in comunità rurali. Si possono trovare bei posti da visitare in entrambe le regioni.

La costa del paese è lunga più di 37.000 km. Anche le montagne della Turchia occidentale sono una destinazione a sé stante, con la vetta più alta del paese, il monte Ararat, a 6.166 metri. La stragrande maggioranza delle persone, tuttavia, risiede nella metà orientale del paese.

Istanbul è un paese delle meraviglie

Una delle attrazioni più popolari della Turchia è Istanbul, la più grande città e capitale del paese. Con più di 7 milioni di persone che vivono in città, non è una sorpresa che abbia così tanto da offrire. C’è così tanto da fare a Istanbul che potresti passare mesi a esplorare la città e non vedere ancora tutto ciò che ha da offrire.

In cima alla lista c’è la visita ai numerosi luoghi d’interesse della città. La Torre di Galata, una massiccia struttura medievale che domina la città, è un must. Così come la Moschea Blu e Hagia Sophia, due dei monumenti più famosi di Istanbul. E se hai del tempo in più, una visita al Palazzo Topkapi è un must.

Se ami la storia, amerai Istanbul.

La cultura turca è affascinante

Il cibo, l’abbigliamento, l’architettura e i costumi si combinano per formare una delle culture più affascinanti da sperimentare. La ricca storia del paese, inoltre, significa che c’è qualcosa di nuovo da scoprire ad ogni angolo. Dall’impero ottomano ad Ataturk, il fondatore del moderno stato turco, ci sono infiniti argomenti da discutere e luoghi da visitare con la gente del posto.

Se siete interessati alla storia del paese, o semplicemente volete sperimentare una cultura diversa, la Turchia è un must.

Il paesaggio è incredibile

Con più di 7.000 siti archeologici conosciuti e oltre 100.000 km di costa, la Turchia ha un’abbondanza di paesaggi straordinari. L’interno del paese, in particolare, è davvero stupefacente. Puoi trovare scogliere spettacolari, gole mozzafiato e altri paesaggi che ti toglieranno il fiato.

Se ne hai la possibilità, trova il tempo per un viaggio in auto lungo la costa o attraverso le montagne. Questo può essere fatto in pochi giorni o settimane, a seconda di dove si viaggia.

La Turchia è un must per i buongustai

La cucina in Turchia è una delizia. Se ami il cibo, amerai i piatti che puoi trovare in Turchia. Questo è particolarmente vero se sei un fan della cucina asiatica. Il grano bulgur, un elemento fondamentale della dieta turca, è comune nei piatti di tutto il paese.

Quando viaggi in Turchia, incontrerai anche molte opzioni vegetariane e vegane. Questo perché il paese ha una grande e attiva comunità di persone che seguono una dieta a base vegetale. Se sei interessato a questa dieta, o semplicemente vuoi fare una pausa da tutta la carne che stai consumando in altre parti del mondo, la Turchia è un posto perfetto da visitare.

La storia e la cultura della Turchia sono affascinanti. Tuttavia, sono le persone e la loro affascinante cultura che ti lasceranno la più grande impressione.

Gli abitanti della Turchia sono noti per essere ospitali. Faranno di tutto per aiutarvi se ne avete bisogno. Se non sei turco, noterai quanto tutti siano amichevoli per le strade. Potresti anche incontrare gente del posto che ti inviterà a prendere un caffè o un tè, solo per chiacchierare.

Se sei interessato alla cultura e vuoi sperimentare qualcosa di diverso, la Turchia è un ottimo posto da visitare.

Ti sentirai come uno del posto

Quando si viaggia in un nuovo paese, spesso si cerca di sperimentare una cultura simile alla propria. Questo è comprensibile. Dopo tutto, è probabile che il paese che stai visitando abbia un grande impatto sulla tua vita. Tuttavia, se si sceglie di visitare la Turchia, si sperimenterà una cultura diversa da qualsiasi altra.

Gli abitanti della Turchia sono tra i più amichevoli che si possano incontrare. Faranno di tutto per aiutarti e tu gli restituirai il favore se sarai in grado di farlo. Questo perché la cultura della Turchia incoraggia a dare, non a prendere.

Se sei interessato a sperimentare una cultura diversa e a diventare parte di una nuova comunità, la Turchia è il posto perfetto da visitare.

I paesaggi della Turchia occidentale e orientale sono incredibilmente diversi, e ognuno è stupefacente a modo suo. La Turchia occidentale è fatta di valli ripide e montagne maestose, con città colorate e foreste lussureggianti. La Turchia orientale è più agricola, con bellissimi frutteti, imponenti vigneti e affascinanti villaggi.

Se ne hai la possibilità, trova il tempo per un giro in auto attraverso le montagne o lungo la costa. Non rimarrete delusi da questi viaggi.

