ZTE annuncia la famiglia MBB e FWA 5G di 4a generazione, aprendo una nuova era dell’interconnettività 5G

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 2 marzo 2022 /PRNewswire/- – ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l’Internet mobile, ha annunciato oggi che la sua serie MBB e FWA 5G ha raggiunto il traguardo del milione di spedizioni a livello globale e ha presentato ufficialmente la 4a generazione della famiglia ZTE MBB e FWA 5G in occasione del Mobile World Congress 2022 (MWC 2022). Le serie, tra cui la CPE 5G per interni MC888, la CPE 5G MC889 e la serie portatile 5G di nuova generazione MiFi MU5120, sono generalmente sviluppate per ambienti interni, esterni e contesti di viaggio e hanno adottato le principali piattaforme 5G Modem® -RF utilizzate al mondo, la Snapdragon X65 e X62.

Nell’ era del 5G, ZTE si è sempre impegnata a soddisfare gli scenari diversificati dei terminali dati 5G per gli utenti di tutto il mondo. Nel 2019, ZTE ha lanciato MC801, il suo primo prodotto CPE 5G, e successivamente ha lanciato i prodotti CPE 5G indoor di seconda e terza generazione nel 2020 e nel 2021. La nuova serie della famiglia MBB e FWA è ulteriormente potenziata e aggiornata in base alle generazioni precedenti, formando scenari diversificati di terminali dati 5G, adatti per uso personale, domestico, in viaggio e in ufficio, tra gli altri.

La serie MC888 per scenari indoor è composta da due modelli, MC888 e MC888 Ultra. Il secondo, dotato della piattaforma Fixed Wireless Access Qualcomm® Gen 2 con piattaforma 5G Modem-RF Snapdragon X65 e i più recenti standard tecnici Wi-Fi 6E con una velocità di picco di 6000Mbps, supporta completamente gli standard tecnici mmWave-Sub6 NR CA e 3GPP R16. Il modello è dotato di antenna smart array 3.0 con guadagno di antenna fino a 10dBi, per una ricezione del segnale 5G stabile e completa anche con segnali deboli. MC888 Ultra dissipa pure continuamente il calore grazie a una tecnologia di autoventilazione penetrante e condotti d’aria permeabili con design dall’alto verso il basso. Di conseguenza, il funzionamento ultra lungo e stabile ad alta velocità è garantito anche in condizioni di alta potenza. È sorprendente notare che MC888 Ultra supporta anche la Connessione NFC one-touch, che permette agli smartphone Android compatibili NFC di connettersi a questi router con un solo tocco, evitando il fastidio di inserire le password.

Nel frattempo, il modello standard MC888 con la piattaforma Qualcomm X62, che supporta Wi-Fi 6 con una velocità di picco di 3600 Mbps, permette la connessione simultanea fino a 32 utenti. In particolare, questo modello utilizza la stessa tecnologia di antenna della MC888 Ultra, e l’antenna ad alto guadagno integrata garantisce agli utenti una potente ricezione del segnale.

Per gli scenari outdoor, in qualità di azienda di comunicazione leader a livello mondiale, ZTE ha lanciato MC889 e MC889 Pro, compatibili con le reti mmWave, 5G Sub-6 e 4G LTE, progettate per far fronte al problema della bassa penetrazione dei segnali di rete mmWave e Sub-6 e imporre requisiti più rigorosi in termini di temperatura, ambiente e capacità di ricezione del segnale. La serie è certificata IP67 e IP65, resistente alla polvere e impermeabile a livello industriale, in grado di funzionare normalmente a temperature comprese tra i 40 e i 60 gradi, e pertanto è un prodotto CPE per esterni realmente adatto a tutte le condizioni atmosferiche. MC889 Pro adotta la tecnologia di antenna ad altissimo guadagno, in grado di arrivare a 11dBi, migliorando notevolmente la ricezione del segnale per gli utenti dei terminali.

Sulla base della CPE 5G per interni ed esterni, ZTE ha anche sviluppato un nuovo prodotto portatile 5G MiFi MU5120, accessibile in modo stabile da 32 dispositivi simultaneamente. Il dispositivo adotta la piattaforma Fixed Wireless Access Qualcomm Gen 2 con la piattaforma 5G Modem-RF Snapdragon X62 e lo schema Wi-Fi 6 a basso consumo energetico e include una batteria da 10000mAh con una durata della batteria di oltre 16 ore. Nel frattempo, MU5120 supporta anche la ricarica inversa rapida da 18 W e la funzione one-touch NFC, garantendo agli utenti un’esperienza pratica più funzionale.

Oltre ai cinque nuovi prodotti di cui sopra, ZTE ha anche annunciato lo stand di presentazione del suo modello di punta MC888 in occasione dell’MWC 2022: sarà la prima CPE 5G Wi-Fi7 dalle configurazioni più solide al mondo, che offrirà la migliore esperienza nel settore e sarà disponibile sul mercato nel quarto trimestre di quest’anno.

ZTE ha avuto anche modo di dimostrare le proprie eccellenti prestazioni di comunicazione. Con il nuovo chip Qualcomm SD X65, la CPE 5G mmWave di nuova generazione ha portato la velocità di trasmissione della CPE 5G mmWave ad alta potenza a oltre 10 Gbps, consentendo alla velocità di trasmissione wireless dei dispositivi terminali di superare l’hardware di un computer. La nuova CPE supporterà il doppio collegamento tra Sub-6G e mmWave. Grazie a nuovi materiali per la conduzione del calore e la dissipazione del calore, alla tecnologia CA di ripartizione di tempo e a un algoritmo di potenza micro-controllato di nuova generazione, garantisce una maggiore dissipazione del calore e una migliore copertura del segnale. Potrà essere ampiamente utilizzata in campi come Big Data, IoT e IoV.

“Per molti anni, Qualcomm Technologies e ZTE hanno collaborato allo sviluppo di prodotti a banda larga mobile: alcune delle più potenti soluzioni 5G di ZTE sono le CPE Fixed Wireless Access per abitazioni e uffici basate sulla piattaforma Fixed Wireless Access Qualcomm Gen 1”, ha dichiarato Gautam Sheoran, Vice presidente Product Management di Qualcomm Technologies, Inc. “Ci congratuliamo con ZTE per questo lancio di prodotti CPE 5G indoor e outdoor di nuova generazione, nonché dei router mobili basati sulla piattaforma Fixed Wireless Access Qualcomm Gen 2 con le piattaforme 5G Modem-RF Snapdragon X65 e X62. Non vediamo l’ora di aiutare ZTE a fornire prestazioni, copertura ed esperienze utente ottimizzate a un maggior numero di case e uffici con la sua nuova generazione di prodotti”.

“Sulla base del sistema ecologico intelligente per tutti gli scenari “1+2+N”, i dispositivi mobili ZTE stanno gradualmente creando uno stile di vita intelligente per tutti gli scenari e sono arrivati a occupare la più grande quota di mercato globale delle CPE 5G. Per l’Internet of Everything (IOE), l’integrazione all-scenario di “1+2+N” non è possibile senza l’assistenza del “5G +” con i dispositivi MBB 5G”, ha dichiarato Luo Wei, Vice Presidente di ZTE Corporation, Direttore generale del centro prodotti dei dispositivi ZTE.”La quarta generazione della famiglia ZTE MBB e FWA 5G offrirà alle aziende e ai consumatori di tutto il mondo un’esperienza 5G più all’avanguardia attraverso una notevole innovazione tecnologica, che in futuro renderà la vita tecnologica più accessibile.”

