Waters presenta una soluzione più veloce, affidabile e automatizzata per l’analisi di massa e purezza delle biomolecole

La nuova applicazione software Intact Mass su waters_connect permette un’analisi semplificata e significativamente più veloce delle biomolecole per massa e purezza

Intact Mass App è ora disponibile come aggiornamento per i sistemi LC-MS BioAccord nuovi e installati

La nuova linea di colonne Waters MaxPeak Premier migliora ulteriormente l’analisi offrendo una sensibilità da 2 a 3 volte maggiore rispetto alle colonne in acciaio tradizionali

MILFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–Waters Corporation (NYSE:WAT) ha presentato oggi un nuovo software e nuove colonne analitiche per aiutare la scoperta e lo sviluppo di farmaci con biomolecole. La nuova applicazione Waters™ Intact Mass su waters_connect™ permette agli scienziati che utilizzano il sistema LC-MS BioAccord™ di confermare la massa delle biomolecole e delle impurità prodotte da processi sintetici o ricombinanti quasi due volte più velocemente di altre opzioni disponibili in commercio.i

“L’acquisizione dei dati di massa e purezza delle biomolecole richiede molto tempo. È necessaria un’analisi qualificata di dati complessi di spettrometria di massa, in genere in laboratori analitici specializzati a distanza”, ha dichiarato Jon Pratt, vicepresidente senior della divisione Waters, Waters Corporation. “La nuova Waters Intact Mass App consente ai bioingegneri e ai biochimici di accelerare la scoperta e lo sviluppo di farmaci con una tecnologia semplificata per generare da soli i dati di conferma della massa in minuti/ore invece che in giorni/settimane”.

L’analisi della massa intatta viene eseguita di routine durante tutte le fasi dello sviluppo di farmaci biologici, comprese proteine, peptidi, terapie oligonucleotidiche e coniugati. Nelle prime fasi della scoperta dei farmaci, i biochimici devono analizzare centinaia o addirittura migliaia di campioni diversi alla settimana. Per contribuire ad accelerare questo processo, l’applicazione Waters Intact Mass fornisce una soluzione veloce, affidabile e automatizzata per facilitare la conferma della massa e la determinazione della purezza dei nuovi bioterapeutici. L’applicazione dispone di una deconvoluzione automatica intelligente per elaborare i risultati dei campioni entro pochi minuti dalla loro acquisizione, con un input minimo da parte dell’utente.

Presentazione di Waters MaxPeak Premier Protein BEH C 4 Colonne da 300Å per analisi di proteine intatte e di subunità

A complemento dell’introduzione dell’applicazione Intact Mass c’è una nuova linea di colonne analitiche che sono essenziali per analizzare le biomolecole intatte e le loro subunità. Il sitoACQUITY™ Premier e XBridge™ Premier Protein BEH C 4 Le colonne 300Å per il sistema BioAccord LC-MS presentano la tecnologia MaxPeak High Performance Surfaces (HPS) che impedisce la perdita di analiti del campione dovuta all’adsorbimento di molecole fosforilate e carbossilate tra il campione e le superfici metalliche sia del sistema LC che della colonna. Ciò consente una sensibilità fino a 3 volte maggiore per l’analisi della massa intatta di basso livello e 2 volte maggiore per l’analisi della massa intatta delle proteine fosforilate e delle subunità di basso livello degli anticorpi monoclonali.ii

L’App Intact Mass su waters_connect è disponibile per i nuovi sistemi BioAccord LC-MS e come aggiornamento per i sistemi precedentemente installati. MaxPeak Premier Protein BEH C 4 Le colonne 300Å sono ora disponibili presso Waters in tutto il mondo.

Informazioni su Waters Corporation (www.waters.com)

Waters Corporation (NYSE:WAT), leader globale nel settore degli strumenti analitici e del software, è stata pioniera della cromatografia, della spettrometria di massa e delle innovazioni nell’analisi termica al servizio delle scienze della vita, dei materiali e degli alimenti per più di 60 anni. Con più di 7.800 dipendenti in tutto il mondo, Waters opera direttamente in più di 35 paesi, compresi 14 stabilimenti di produzione, e con prodotti disponibili in più di 100 paesi.

Waters, BioAccord, ACQUITY, Premier, UPLC, XBridge, MaxPeak e waters_connect sono marchi commerciali di Waters Corporation.

i Stima basata sull’ottenimento dei risultati per 96 campioni utilizzando un sistema Waters BioAccord e un approccio di acquisizione ed elaborazione parallela Intact Mass rispetto al flusso di lavoro “acquisisci poi elabora” delle offerte disponibili in commercio.

ii Sulla base di un confronto tra MaxPeak Premier Protein BEH C 4 Colonne 300Å con acciaio inossidabile ACQUITY Protein 300Å Colonne

