Vostro Onore, Rai1: gli episodi del 7 marzo

Secondo appuntamento con la serie Vostro Onore, in onda su Rai1 lunedì 7 marzo alle 21.25 su Rai1.

Trama e anticipazioni degli episodi

Nel primo episodio Ludovica riferisce a Vittorio la nuova posizione dì Nino. Vittorio e Salvatore si muovono nell’illegalità per far sparire un’altra macchina che smaschererebbe la loro messa in scena. Danti decide di smuovere un po’ le acque utilizzando degli informatori tra i Silva, mentre Miguel scopre un giro di droga segreto, gestito dal fratello Diego e da uno dei suoi, Carlos, che finisce in carcere.

Nonostante la forte contrarietà di Vittorio, Matteo si lega sempre di più a Camilla.

Nel secondo, invece, in carcere Carlos pianifica di colpire Nino. Inizia una guerra tra il dan Grava e la gang dei Silva.

Vittorio si mette all’opera per far inserire Nino in un programma di protezione, il giudice si spinge sempre più in un abisso di illegalità.

Senza saperlo, Vittorio danneggia i traffici illeciti di Filippo Grava che, furioso, pianifica la sua vendetta. Nonostante tutto, sembra che il piano di Vittorio sia riuscito: Nino sta per essere trasferito in un altro carcere.