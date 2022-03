Vinci un pacchetto per il Malta Poker Festival con Juicy Stakes

È in palio un viaggio da $2.500 prima dell’evento di maggio

ST JULIAN’S, Malta–(BUSINESS WIRE)–Maggio. Magico. Sogni un viaggio nel Mediterraneo il prossimo mese? La fortuna potrebbe venirti incontro perché Juicy Stakes ha un pacchetto poker nuovo di zecca che aspetta di essere vinto.

Questa occasione unica nella vita darà a un giocatore l’occasione di viaggiare a Malta, soggiornare in un hotel di lusso, competere nel Main Event del Malta Poker Festival e molto di più. Infatti, l’esclusivo pacchetto da $2.500 include:

Buy-in per l’evento principale del 1° giorno del Malta Poker Festival

Una stanza di lusso per due persone per 5 notti all’Hilton Hotel a 5 stelle

Cena buffet ogni giorno al Portomaso Casino

Biglietti d’ingresso all’esclusivo Party dei giocatori VIP

$500 come contributo alle spese di viaggio

Attrezzatura per poker Juicy Stakes

Per la possibilità di vincere, i giocatori possono competere nei Satellite Events offerti ripetutamente ogni giorno da oggi al 10 aprile, fino alla Finale, che si svolgerà domenica sera, quando il pacchetto dovrà trovare il vincitore!

Un pò più vicino a casa, il Sunday Sundowner Special continua ogni settimana con un incredibile $10.000 GTD e tre formati diversi – Deepstake, Progressive Bounty e Big Bounty. Quest’ultimo può far guadagnare $75 per ogni giocatore che viene eliminato… quindi via alla caccia!

Inoltre, Primal Wilderness diventa l’ultimo gioco a entrare nella scelta degli slot di Juicy Stakes – ed è possibile ottenere una prova gratuita tra il 27 e il 31 di marzo.

Con un bonus di giri gratuiti riattivabili, wilds moltiplicatori, vincite istantanee e un potenziale di vincita massima di 3.310 volte la scommessa, questa avventura animalesca è sicura di diventare una delle preferite – e 10 giri gratuiti quando si accede si può fare la prima impressione perfetta.

John Murphy, responsabile di Juicy Stakes Casino, ha affermato: “Malta in maggio sembra una buona idea, no? Questo premio da $2.500 è incredibile, deve essere vinto e potresti essere tu a vincerlo.

“The Sunday Sundowner continua ad offrire $10.000 GTD e offriamo 10 Free Spins a tutti perché possano provare Primal Wilderness. È un momento entusiasmante per Juicy!

Informazioni su Juicy Stakes Casino:

Juicy Stakes offre giochi d’azzardo e poker online a giocatori di tutto il mondo. Rinomata per il suo generoso programma di premi per i giocatori, la sala da poker online è una delle sedi più popolari di Horizon Poker Network e la casa da gioco online presenta giochi di WorldMatch, Betsoft e Lucktap.

