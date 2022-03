Qual è la vettura 2022 preferita dalle donne?

L’acquisto di un’auto è un momento rilevante tanto per un uomo quanto per una donna.

brumbrum, il primo rivenditore diretto di auto online d’Italia ha stilato la classifica delle vetture usate preferite dalle donne.

Chi vince la classifica delle auto usate preferite dalle donne online?

La vettura più acquistata è Toyota Yaris. L’utilitaria giapponese trionfa in questa speciale graduatoria con buon margine sulla concorrenza. Alle sue spalle due vetture italiane, Fiat 500X e Fiat Panda, praticamente a pari merito. Fuori dal podio Renault Clio, poi la prima citycar in classifica, Fiat 500. Sesta smart fortwo, chiudono la top ten Citroen C3, Fiat 500L, Toyota C-HR e BMW Serie 3. Scelte differenti rispetto al pubblico maschile: tra gli uomini la più venduta su brumbrum è Fiat 500X davanti a Renault Clio. Terza Nissan Qashqai, non presente nella top ten delle vetture preferite dalle donne.

Guardando al costo, il 46% delle clienti di brumbrum.it decide di spendere una cifra compresa tra 10 e 15.000 euro. Il 16% spende meno di 10.000 euro, mentre la rimanente parte compra auto usate sul nostro sito che costano oltre 15.000 euro.

I crossover battono le utilitarie

Passiamo ad analizzare le tipologie di vetture più acquistate in rete dalle donne. Anche questa classifica rispecchia un po’ l’andamento generale del mercato, con i crossover che stanno sempre più prendendo piede. Questa tipologia di vettura è in testa nella nostra speciale graduatoria con il 25% grazie ai grandi risultati di Fiat 500X. Al secondo posto le utilitarie (20,7%) sempre amatissime nel nostro Paese. Chiudono il podio le citycar (19,7%).

Fuori dalla top three le station wagon (9,6%) che battono di un nulla le monovolume (9%). Male le berline (8,5%), ancora peggio i SUV (4,8%), poco apprezzati dal pubblico femminile. Anche in questo caso la classifica, se paragonata a quella degli uomini, è abbastanza differente: in cima alle preferenze maschili ci sono sempre i crossover, al secondo addirittura la station wagon, chiudono il podio le berline che battono di un nulla le utilitarie.

L’ibrido conquista il podio

Infine, parliamo delle alimentazioni più apprezzate dal pubblico femminile. Nel mondo delle auto usate il diesel vince con oltre il 59%, seguito dal benzina al 20%. Ottimo terzo posto dell’ibrido con l’11%. Numeri più bassi per le altre alimentazioni. Negli uomini invece in testa c’è sempre il diesel con oltre il 74%, gran secondo posto per l’ibrido che batte di un nulla il benzina.