Vaccino Novavax e variante Omicron, Ema: “Ciclo primario efficace”

(Adnkronos) – Vaccino Novavax efficace contro la variante Omicron. Mentre sono iniziate in Europa le somministrazioni del primo proteico autorizzato in Ue “i dati preliminari – ha sottolineato Marco Cavaleri, responsabile Vaccini e Prodotti terapeutici Covid-19 dell’Ema, durante il periodico aggiornamento per la stampa – stanno mostrando che la risposta immunitaria indotta da Nuvaxovid dopo la vaccinazione primaria raggiunge la neutralizzazione di Omicron, anche se con un’efficacia “inferiore rispetto ad altre varianti di Sars-CoV-2, in modo simile a quanto osservato con i vaccini mRna”.

Inoltre l’Ema valuterà Novavax per l’impiego di una terza dose e l’estensione d’uso anche sotto i 18 anni d’età, negli adolescenti tra 12 e 17 anni. “Per supportare” eventualmente queste indicazioni, “discuteremo gli ultimi risultati degli studi clinici con l’azienda” americana.