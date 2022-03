Vacanze nelle Marche, le meraviglie da non perdere 

State pensando di trascorrere le vacanze nelle Marche? Ci sono meraviglie che la regione offre per tutti i suoi visitatori. L’Italia è un gioiello ricco di ogni bellezza e proprio le Marche contiene città, spiagge, storia e tradizione che mettono l’accento su una vacanza perfetta.

Vediamo insieme cosa non perdere durante la vacanza alla scoperta delle Marche.

Vacanze nelle Marche? Ecco cosa vedere

Avete viaggiato sempre all’estero, ma quest’anno volete scoprire le bellezze italiane tra storia e tradizione. A tal proposito vi consigliamo una visita nelle Marche, una Regione che offre ogni tipo di vacanza.

Quali luoghi visitare durante le vacanze nelle Marche?

Marmitte dei Giganti

Le marmitte dei giganti sono una delle vere meraviglie delle Marche, con formazioni rocciose che lasciano a bocca aperta. È una gola profonda che è stata scavata sapientemente dalla acque del fiume Metauro.

Una altezza di 30 metri caratterizza la gola, percorrendo oltre 500 metri tra incavi e percorsi. Questi formano le Marmitte, ovvero dei contenitori di acqua naturali che si trasformano in piscine affascinanti. Come visitarle? Dal Ponte dei Saltelli di Fossombrone, in canoa attraverso un tour dedicato oppure scendendo dal ripido sentiero che accarezza la gola.

Lago di Pilato

Siete al confine tra Marche e Umbria, sulla cima del Monte Vettore dove si trova il lago di Pilato. È conosciuto come il lago degli occhiali (per il suo aspetto con formazione di due specchi d’acqua simmetrici), uno dei pochi laghi glaciali dell’Appenino oltre che l’unico naturale di tutta la Regione.

Una particolarità: è vietato fare i bagno per proteggere l’intero ecosistema.

Castello di Gradara

Siete in provincia di Pesaro-Urbino ed è lo scenario dove l’amore tra Paolo e Francesca è stato consumato, poi raccontato da Dante Alighieri nel suo Inferno. È visitabile ed è molto affascinante, incuriosendo il turista tra storia e tradizione.

Monastero di Fonte Avellana

Anche questo Monastero è protagonista della Divina Commedia, citato da Dante Alighieri al XXI Canto del Paradiso. È un ermo molto antico, protetto da una conca naturale e dal silenzio che lo contraddistingue.

Urbino

Urbino non è solo patrimonio dell’umanità UNESCO grazie al suo centro storico, ma anche un posto da vivere al 100%. Il nostro consiglio è di affittare gli appartamenti per vacanze ad Urbino, così da godere della sua bellezza e la sua storia. Tra le cose da vedere, il suo centro storico e il Palazzo Ducale dove dimorò Federico da Montefeltro.

Non solo, forse non lo sapete ma questa è la città natale di Raffaello Sanzio. Concedevi una gita alla scoperta della sua casa, oggi trasformata in museo.

Grotte del Passetto

Nel centro storico di Ancona si trovano le grotte del Passetto, scavate dai pescatori all’inizio del ‘900. Era un rifugio per le barche lungo la scogliera, che hanno tantissime porte colorate. Un luogo affascinante da vivere e fotografare in tutta la sua bellezza.

Lame Rosse di Fiastra

È un luogo che non dimenticherete facilmente, con uno scenario similare a quello del Pianeta Marte. È un luogo molto conosciuto dei Monti Sibillini, con lame che si sono formate con argilla e limi.