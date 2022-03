Vacanze alle Maldive: sole, mare e relax

Ci si sdraia sulla sabbia, su di un’isola nel mezzo dell’oceano. Il sole si riflette sulle scure lenti degli occhiali mentre una leggera brezza accarezza la pelle. Niente può eguagliare quella sensazione di pace illuminata che si raggiunge sulle spiagge isolate delle Maldive.

Quando si pensa a una vacanza al mare, l’immagine che si dipinge nelle menti di chiunque sono le peculiari isole solitarie tipiche delle Maldive: quelle macchie verdi di flora nel mezzo dell’Oceano Indiano. In questo articolo si descriveranno le opinioni più comuni di chi ha scelto questa destinazione dell’Asia Meridionale, le attività imperdibili, la compagnia consigliata e i prezzi per godersi al meglio le vacanze alle Maldive.

Una vacanza alle Maldive: perché andare e cosa fare

In molti sostengono che alle Maldive è possibile nuotare nel mare più bello del mondo. Se questo non dovesse corrispondere a realtà, di certo si difenderebbe bene posizionandosi di certo sul podio mondiale.

Alle Maldive è possibile rilassarti su una spiaggia completamente deserta che riesce a donare la sensazione di essere soli in mezzo all’oceano, come il celebre naufrago di Daniel Defoe. Non c’è posto migliore per chi, dalla propria vacanza, desidera immergersi nella tranquillità della natura.

Tra le altre attività è possibile fare immersioni e godere della visione della barriera corallina. Quest’ultima dovrebbe essere visibile a chiunque desideri provare quest’esperienza poiché non servono particolari abilità d’immersione né di nuoto. La barriera infatti è vicina alla superficie dell’acqua: una volta immersi sarà possibile osservare migliaia di pesci tropicali e abbagliarsi con i peculiari colori sgargianti che li caratterizzano.

Una delle tipicità che attira ogni anno migliaia di turisti alle Maldive, è dormire nei tipici bungalow su palafitte con le finestre aperte proprio sopra l’oceano.

Con chi andare in vacanza alle Maldive

Le Maldive sono particolarmente famose per essere il sogno di ogni amante: ogni anno lo Stato insulare dell’Asia meridionale viene inondato da coppie festanti di novelli sposi in viaggio di nozze, oppure coppie di fidanzati in cerca di romanticismo. Solitamente il consiglio è quindi quello di partire assieme alla propria dolce metà.

Costi per la alta e la bassa stagione alle Maldive

Naturalmente una meta turistica così famosa e peculiare, non può certo essere a buon mercato. L’alta stagione parte da dicembre fino ad aprile circa, e ovviamente è il periodo più caro dell’anno. La bassa stagione va da maggio a novembre poiché la cosiddetta “stagione umida” è caratterizzata da piogge e cicloni tropicali di media intensità. Il prezzo aumenta circa del 45% in alta stagione rispetto alla bassa. Anche il volo è piuttosto costoso, andando dai 500 euro in bassa stagione a un rincaro di anche 200 o 300 euro in alta stagione.