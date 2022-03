Una guida completa alla NFT – Cos’è e perché è importante

La trasformazione digitale sta avvenendo più velocemente che mai, e il mondo delle criptovalute non fa eccezione. L’impatto della blockchain e degli asset digitali sul futuro del business è profondo. Mentre gran parte dell’attenzione si è concentrata sulle implicazioni finanziarie ed economiche della tecnologia, le sue applicazioni nel regno del gioco e del collezionismo digitale sono altrettanto profonde.

La rivoluzione digitale ha dato vita a un nuovo settore dell’economia, un settore che è completamente costruito su blockchain e beni digitali. Questa economia digitale emergente è chiamata ‘Fintech 2.0’, e sta plasmando il futuro del business. Sta anche creando nuovi casi d’uso per i collezionabili digitali e il gioco. In questo articolo, esploreremo il mondo del gioco e del collezionismo digitale, e cosa potrebbe riservare il futuro a questa industria nascente.

Cos’è un NFT?

Un NFT è un tipo di criptovaluta che esiste come un bene digitale che non può essere diviso in frazioni. A differenza delle criptovalute con emittenti centralizzati come Bitcoin e le valute fiat controllate dai governi, le NFT sono decentralizzate, cioè non sono emesse o controllate da una singola entità o organizzazione.

Il tipo più conosciuto di NFT è un “token non fungibile”, o NFT in breve. Gli NFT possono essere usati per rappresentare virtualmente qualsiasi cosa: materie prime, beni del mondo reale, beni virtuali, azioni e altro. Come le criptovalute, gli NFT sono beni digitali decentralizzati che possono essere utilizzati come una forma di valuta digitale. Tuttavia, a differenza delle criptovalute, che sono spesso utilizzate per acquistare beni e servizi online, gli NFT hanno molti più usi potenziali.

Perché hai bisogno di un NFT?

Il caso d’uso principale per gli NFT è quello di creare e scambiare oggetti non fungibili. Questi possono essere beni fisici o virtuali, e gli oggetti non fungibili possono essere qualsiasi cosa, da giochi digitali completi e valuta virtuale a oggetti fisici da collezione come carte da baseball, antichità e belle arti.

Ci sono una serie di ragioni per cui si potrebbe desiderare di creare o scambiare oggetti non fungibili, tra cui:

Gli oggetti fisici da collezione e le belle arti hanno avuto a lungo dei mercati secondari. Tuttavia, è stato difficile creare un mercato centralizzato per oggetti non fungibili perché esistono come una singola copia e non c’è modo di determinare il valore esatto della copia. Gli NFT potrebbero cambiare tutto questo. Con la capacità di tokenizzare beni fisici unici, c’è ora il potenziale per un’industria completamente nuova costruita sulla tecnologia blockchain.

Simile a come il gioco online ha visto una massiccia adozione mainstream grazie alla tecnologia blockchain, la blockchain potrebbe presto diventare un pilastro nel mondo del collezionismo. La blockchain potrebbe permettere agli oggetti unici di essere tokenizzati e registrati su una blockchain, il che darebbe ad un oggetto unico un’identità unica all’interno di un sistema decentralizzato. Questo potrebbe consentire la creazione di mercati e comunità intorno a oggetti specifici, oltre a fornire un modo completamente nuovo di investire e commerciare oggetti da collezione.

Cos’è un token non fungibile?

In parole povere, un token non fungibile è un asset digitale che non è fungibile.

Il termine “non fungibile” si riferisce ad un asset che è unico e non può essere diviso o suddiviso senza cambiare la sua identità. Il bene può essere identificabile solo se ha un token unico.

In poche parole, un token non fungibile è un asset unico che si può scambiare solo una volta. Al fine di distinguere tra diversi token non fungibili, abbiamo bisogno di un nuovo tipo di token chiamato token non fungibile.

Come creare un NFT in Ethereum

Generare un nuovo token in Ethereum è semplice. Avrete bisogno di un portafoglio Ethereum che supporti i token ERC-20, come MyEtherWallet o MetaMask. Successivamente, avrete bisogno di generare un nuovo indirizzo Ethereum e potete usare questo strumento per aiutarvi a farlo.

Successivamente, dovrai trovare un nome e un design per il tuo token. Il modo più semplice per farlo è visitare http://thecryptalens.com e cercare un nome unico per il token.

ERC-721: Lo standard per i token non fungibili

ERC-721 è lo standard per i token non fungibili. È uno standard per i token di Ethereum ed è attualmente in forma di bozza.

Costruire un contratto intelligente per l’irraggiungibile

L’idea dietro il gioco irraggiungibile è quella di costruire un contratto intelligente per il gioco, che assegnerà un’identità all’asset del gioco e permetterà di verificarlo sulla blockchain.

Parole finali: Il futuro delle NFT

