Ucraina, Sullivan a cena in ristorante al centro di Roma

(Adnkronos) – Dopo una giornata di trattative con il più alto diplomatico cinese, Yang Jiechi, Jake Sullivan ha cenato al ristorante Le Cave di Sant’Ignazio da Sabatino, nel cuore di Roma. Il consigliere per la sicurezza statunitense, inizialmente in una saletta riservata, ha scelto insieme ad altre sette persone e alla numerosa scorta che era con lui di cenare all’esterno, come mostrano le foto esclusive di Adnkronos. Menù a base di spaghetti all’arrabbiata e vino rosso. Ad accoglierlo gli storici proprietari del locale a due passi da Montecitorio, Loreta, Luigina e Lorenzo, che già negli anni hanno ospitato personalità del calibro di Ivanka Trump, i coniugi Bush e i reali del Belgio. (di Silvia Mancinelli e Ilaria Floris)