Ucraina-Russia, Zelensky: “Quasi 13mila persone evacuate, corridoi hanno funzionato”

(Adnkronos) – “Tutti i corridoi umanitari concordati” per evacuare i civili dall’Ucraina assediata della Russia “hanno funzionato. Sono state evacuate 12.729 persone. Il convoglio umanitario arriverà a Mariupol nel pomeriggio. A causa della complessità del percorso hanno dovuto passare la notte a Berdyansk”. Lo ha detto nella notte il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ribadendo che “il male che bombarda di proposito le città pacifiche. Il male che spara anche contro le ambulanze e fa saltare in aria gli ospedali non si fermerà in un solo Paese”.

“L’ho detto in una manifestazione molto importante a sostegno del nostro popolo, che è stata organizzata in Europa. Più di centomila persone nelle piazze d’Italia e di altri Paesi del continente si sono radunate per una manifestazione a sostegno dell’Ucraina e contro l’aggressione russa”, ha dichiarato Zelensky riferendosi alla manifestazione di Firenze, dove ieri è intervenuto in collegamento.

“Milioni di persone hanno ascoltato il mio appello in seguito grazie alle trasmissioni e alle registrazioni. Ora godiamo del più grande sostegno nella storia dell’Ucraina per le nostre aspirazioni e la nostra indipendenza”, ha aggiunto il leader ucraino.