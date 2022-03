Ucraina, Russia: “Negoziati continuano in videoconferenza”

(Adnkronos) – I negoziati tra Russia e Ucraina continuano in videoconferenza. Lo ha reso noto la portavoce del ministero degli Esteri di Mosca in un briefing con i giornalisti. “I negoziati tra la delegazione russa e quella ucraina sulla bozza di trattato per risolvere la situazione in Ucraina, la sua neutralità e le garanzie di sicurezza stanno attualmente continuano in videoconferenza. Vengono discussi gli aspetti militari, politici e umanitari”, ha sottolineato Zakharova.

”L’operazione militare speciale” russa in Ucraina, ha detto ancora, ”sta andando avanti secondo i piani”. Zakharova ha aggiunto che in quelle aree dell’Ucraina che sono state “liberate” dalla Russia, la vita sta “tornando alla normalità”.

La Russia accusa inoltre la Polonia di una “escalation pericolosa nella regione” dopo che Varsavia ha ordinato l’espulsione di 45 diplomatici russi accusati di spionaggio. “Varsavia ha intrapreso una pericolosa escalation nella regione guidata, non da interessi nazionali, ma dai principi della Nato”, ha denunciato il ministero degli Esteri russo in una nota che parla di “russofobia” nell’Alleanza e bolla le decisioni di Varsavia come un “passo consapevole verso la distruzione definitiva dei rapporti bilaterali” e minaccia una risposta che “farà riflettere” i polacchi.

“Tutta la responsabilità di quello che sta accadendo e delle possibili conseguenze ricade interamente sulle attuali autorità di Varsavia – insistono -. La Russia non lascerà questo attacco ostile senza una risposta che faccia riflettere i provocatori polacchi”.