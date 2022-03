Ucraina-Russia live, ultime notizie oggi: news ultima ora 21 marzo

(Adnkronos) – Le news dell’ultima ora sulla guerra tra Ucraina e Russia. Nuovi raid su Kiev, con esplosioni nella capitale. Mariupol dice no all’ultimatum della Russia. Le ultime notizie in tempo reale:

ORE 6.51 – La Slovenia si appresta a riportare la propria ambasciata a Kiev. Lo ha annunciato il premier Janez Jansa, protagonista la scorsa settimana di una visita nella capitale ucraina. I diplomatici raggiungeranno Kiev nei prossimi giorni e lo faranno su base volontaria.

ORE 6.38 – Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, non andrà in Ucraina. Biden è atteso a Bruxelles il 24 marzo per partecipare al Consiglio Ue e al vertice Nato. Venerdì 25 marzo sarà in Polonia.

ORE 6.26 – Il governatore della regione di Sumy, Dmytro Zhyvytsky, ha denunciato una perdita di ammoniaca dall’impianto chimico della Sumykhimpro, colpito da un raid aereo della Russia all’alba. L’area interessata si è estende per circa 2,5 km, comprendendo i villaggi di Novoselytsya e Verkhnya Syrovatka. Non c’è nessuna minaccia per gli abitanti di Sumy.

ORE 6.10 – L’Ucraina respinge l’ultimatum della Russia per Mariupol. Mosca aveva vincolato il cessate il fuoco alla deposizione delle armi da parte dei combattenti ucraini. Da Kiev e dalle autorità della città è arrivata una risposta negativa.