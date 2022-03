Ucraina-Russia, Johnson: “Con sanzioni cappio economico per Putin”

(Adnkronos) – “Più dure sono le sanzioni più potremo aiutare gli ucraini e meno questa crisi durerà”. Lo ha detto il primo ministro britannico Boris Johnson arrivando al vertice straordinario Nato a Bruxelles. “Vladimir Putin ha già oltrepassato la linea rossa delle barbarie e ora dobbiamo considerare tutte le opzioni per uscire da questa crisi in Ucraina, decidere cosa fare per permettere all’Ucraina di difendersi da sola e come sanzionare la Russia per isolare Putin”, ha aggiunto.

Per Johnson, Putin “si sta comportando in modo barbarico e la Nato deve considerare in modo collettivo la crisi orrenda che si sta sviluppando in Ucraina. Ora dobbiamo decidere cosa possiamo fare per stringere il cappio economico intorno al regime di Putin”.