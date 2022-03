Ucraina-Russia, Cremlino: “Vertice Putin-Zelensky? Solo dopo accordo”

(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky nel mese di aprile? “Come abbiamo detto in precedenza, un summit deve essere preceduto dalla finalizzazione del lavoro su un testo di accordo”, ha ribadito Dmitry Peskov. “Solo allora un summit potrà essere discusso”, ha detto ancora il portavoce del Cremlino, secondo quanto riporta l’agenzia Interfax, riferendosi al fatto che si raggiunga un accordo che sia “sostenuto ed avviato dai vertici” delle due parti.

“Sembra che né il dipartimento di Stato né il Pentagono sappiano quello che veramente sta succedendo al Cremlino. Semplicemente non capiscono quello che succede, non capiscono il presidente Putin, non capiscono il processo decisionale, non capiscono il modo in cui lavoriamo”, ha detto ancora il portavoce del Cremlino replicando agli Stati Uniti che hanno detto che i consiglieri di Putin danno al presidente informazioni erronee perché hanno paura di dirgli la verità sulla portata degli errori commessi con l’invasione dell’Ucraina.

“Non ci rammarichiamo per questo, ma questo è fonte di preoccupazione – ha aggiunto Peskov, secondo quanto riporta Interfax – perché una tale mancanza di comprensione è la ragione per cui decisioni sbagliate, affrettate vengono prese con conseguenze molto negative”.