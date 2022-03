Ucraina, “Pentagono aumenterà produzione missili antiaerei e anticarro”

(Adnkronos) – Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti prevede di aumentare la produzione di missili antiaerei e anticarro per rifornire le sue scorte esaurite mentre continua a inviare sistemi militari alle forze dell’Ucraina dopo l’invasione da parte della Russia. Lo ha riferito la Cnn, citando funzionari della difesa Usa.

Ieri il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha presentato una richiesta record di budget per la difesa nazionale in tempo di pace di 813 miliardi di dollari. Una richiesta motivata dall’aggressione della Russia in Ucraina che prevede un aumento delle spese militari americane.

La richiesta di Biden stanzia 773 miliardi di dollari per il Pentagono e altri 40 miliardi di dollari per programmi legati alla difesa presso il Federal Bureau of Investigation, il Dipartimento dell’Energia e altre agenzie. Lo scorso anno il budget per la sicurezza nazionale era di 778 miliardi di dollari.