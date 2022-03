(Adnkronos) –

“La comunità scientifica deve sforzarsi ancora di più in questi momenti di essere un ponte di razionalità e pace tra i diversi popoli”. E’ la riflessione, condivisa con l’Adnkronos, del premio Nobel per la Fisica, Giorgio Parisi commentando la guerra in corso in Ucraina e le conseguenze anche per le cooperazioni scientifiche con la Russia. (di Andreana d’Aquino)