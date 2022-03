(Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, la Bielorussia ripristina le forniture di energia elettrica alla centrale nucleare dismessa di Chernobyl al di là della frontiera in Ucraina. E’ quanto ha reso noto una fonte del ministero dell’Energia russo, secondo quanto riporta Ria Novosti.

L’energia elettrica serve in particolare per raffreddare le vasche in cui è immerso il combustibile usato, oramai decenni fa, nei reattori della centrale.