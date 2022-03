Ucraina, Draghi: “Senza gas Russia Ue non va avanti? Vedremo”

(Adnkronos) – Senza gas dalla Russia per l’Ue è impossibile andare avanti nel breve? “Vedremo, vedremo…”. Così il premier Mario Draghi, rispondendo alle domande dei cronisti a margine della visita all’hub di Palmanova (Ud) dove sono stoccati i mezzi e i materiali in partenza per l’Ucraina.

“La visita di oggi – ha aggiunto il presidente del Consiglio – è fonte di conforto. L’accoglienza, l’organizzazione, l’entusiamo di questi volontari dimostrano che possiamo contare su una struttura efficiente, funzionante, moderna che è la Protezione civile. Il modo in cui abbiamo reagito a tutte le emergenze degli ultimi due anni è stato quello di integrare le decisioni del governo con quelle delle Regioni e dei Comuni. Questa alleanza istituzionale è un patrimonio che dobbiamo tenere, da preservare” anche “nell’accoglienza, oggi abbiamo 60mila profughi, chissà quanti ce ne saranno dopo”, questo gioco di squadra è dunque “fondamentale”.