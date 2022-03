TV, Antonella Clerici finalista al C21 Awards

Antonella Clerici è tra i finalisti dei C21 International Format Awards, nella categoria “Best Host of a Television Format”.

Unica italiana insieme ad artisti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsey. I vincitori saranno annunciati nella cerimonia del 5 aprile.

E’ il volto più amato del mezzogiorno italiano, che dal 2020 conduce ogni giorno alle 12 su Rai1 “È sempre mezzogiorno”, il format originale creato da Stand by me,

“Sono felicissima di essere tra i finalisti come host di un programma che è allegria, leggerezza e che tiene compagnia alle persone. È un programma che rientra nel mio spirito, divertente e divertito, in cui c’è il senso dello spettacolo, del gioco ma anche della riflessione: quello del pranzo è un momento in cui coesistono tutte queste cose insieme. È un programma davvero unico come colori, come spensieratezza, come sentimenti: in un momento come questo secondo me è il programma giusto”

– ha detto Antonella Clerici