Tutte le tendenze di viaggio 2022 nelle proposte di Tramundi

Gli ultimi anni non sono stati semplici per il settore dei viaggi. La pandemia e le restrizioni dovute al Coronavirus hanno infatti rallentato il settore, ma ora i viaggiatori sono pronti a mettere mano alle valigie e ripartire per tornare quanto prima alla normalità.

La voglia di mettersi in moto verso nuove mete è davvero tanta e, stando ai dati presentati dall’analista Euler Hermes, l’Europa vivrà una vera e propria rinascita e arriverà a toccare ben 771 milioni di arrivi nel 2024. I traveller non vogliono più aspettare e non vedono l’ora di partire al più presto cavalcando tutte le ultime tendenze.

A tal proposito, quali sono le novità che ci attendono per questo 2022? Sicuramente viaggi in mete esotiche e lontane, viaggi benessere e in barca. Tutti trend che sono seguiti anche dal tour operator online Tramundi, ormai un vero e proprio punto di riferimento per chi cerca vacanze indimenticabili. Sul suo sito, www.tramundi.it, si possono trovare tantissime proposte che soddisfano ogni bisogno e desiderio dei viaggiatori.

Il tutto seguendo anche le ultime tendenze come i viaggi benessere, scelti dal 79% dei viaggiatori stando alla ricerca rilasciata dall’agenzia di viaggi olandese Booking. Un esempio può essere quello di prenotare una vacanza in Val di Sole, in Trentino Alto Adige, per vivere ogni giorno un’esperienza indimenticabile praticando yoga e meditazione con una vista splendida sulle vallate e le Dolomiti.

Altamente rilassante può essere anche una vacanza alle Maldive, in cui stendersi in riva alla spiaggia o nuotare alla ricerca delle bellezze della barriera corallina. Di tendenza, come anticipavamo, saranno anche i viaggi all’estero, meglio se in destinazioni lontane. Secondo una ricerca Expedia, infatti, il 36% dei viaggiatori è pronto a fare la vacanza della vita, meglio se con tante attività da svolgere all’aperto, come trekking, immersioni o dormite sotto le stelle. Un viaggio in California, per esempio, attraversando tutti i parchi nazionali, può essere certamente un’esperienza da provare così come un viaggio in Islanda, andando alla ricerca dell’aurora boreale, di ghiacciai e vulcani, provando l’esperienza di dormire in camper con altri viaggiatori o in un rifugio.

A reggere bene per il 2022 ci sono anche le vacanze natura: via libera, quindi, a trekking e gite in barca. Un’idea può essere quella di camminare in Puglia, alla scoperta delle Murge oppure in Alta Valtellina, magari fermandosi al termine del giro per un rilassante massaggio ai Bagni Vecchi di Bormio.

Sardegna e Sicilia, rimanendo in Italia, sono ottime mete per fare delle vacanze in barca magari spingendosi verso le isole Eolie e le Egadi: un vero spettacolo della natura.

Guardando all’estero, invece, la Grecia, la Croazia e la Turchia sono destinazioni perfette per una gita in catamarano, meglio se alla scoperta di isolotti e località poco conosciute ai turisti. Insomma, le opportunità per ricominciare a viaggiare non mancano di certo: basta solo combinare i propri gusti e scegliere la destinazione perfetta.