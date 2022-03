Treviso, uccide la moglie a coltellate e si suicida

(Adnkronos) – Ha ucciso la moglie a coltellate e poi si è tolto la vita impiccandosi. E’ successo a Casale sul Sile, in provincia di Treviso. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, avvisati dalla figlia della coppia. La 35enne non avendo notizie dei genitori da un paio di giorni nel pomeriggio è andata a casa loro dove ha scoperto quanto accaduto. I carabinieri hanno trovato la donna sul letto matrimoniale con una ferita all’addome e il coltello a terra. Il padre invece è stato trovato impiccato in garage. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire i motivi che hanno scatenato l’omicidio suicidio.