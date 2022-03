Total Telecom: un nuovo futuro digitale innovativo grazie a G.U.I.D.E.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Al Mobile World Congress 2022, Total Telecom ha presentato la dimostrazione di Huawei di come, sfruttando il potenziale delle tecnologie emergenti, le reti potrebbero essere rese intelligenti e consentire agli operatori di essere pronti per il futuro per cogliere le opportunità della digitalizzazione non ancora sfruttate.

Per aiutare gli operatori ad avere successo ed essere innovativi nel nuovo futuro digitale, Huawei rielabora GUIDE, che definisce come la costruzione di connettività gigabit onnipresente, accelerando l’ultra automazione per affrontare le incertezze e fornendo informatica e reti intelligenti come servizio. Tutto questo offrendo esperienze on-demand differenziate e rendendo possibile la sostenibilità con l’informatica verde.

“GUIDE crea una struttura a tre strati a prova di futuro. In primo luogo, GUIDE traccia il futuro. È la nostra proposta per una visione aziendale condivisa per il mondo digitale, che integra lo sviluppo dei servizi, l’efficienza operativa, il valore aziendale e il contributo sociale”, come ha dichiarato in un intervento Peng Song, Presidente, Global Carrier Marketing & Solution Sales, Huawei.

Il nuovo modello GUIDE crea inoltre punti di riferimento per la misurazione della rete come una guida di pianificazione per i mercati nelle varie fasi di sviluppo per identificare il percorso più adatto per l’evoluzione delle reti.

Secondo il rapporto Intelligent World 2030 stilato da Huawei, entro il 2030, ci saranno più di 200 miliardi di connessioni a livello globale, e tutti gli oggetti saranno connessi con intelligenza. Inoltre, stando al rapporto, ci saranno 1,6 miliardi di abbonati della banda larga in fibra, che renderà la comunicazione olografica e lo spazio umanizzato possibile con la banda larga di casa da 10Gbps.

Al MWC 2022, Huawei presenta inoltre una gamma degli ultimi prodotti e tecnologie, come 5G MetaAAU, Fiber-to-the-Room (FTTR) e Optical Cross-connect (OXC), che consente agli operatori di offrire servizi di accesso gigabit su ampia scala e li aiuta a realizzare una nuova crescita attraverso le innovazioni nelle reti, nei servizi e nei modelli aziendali. In particolare, Huawei aveva anche aiutato l’operatore a rendere possibile il primo treno ad alta velocità con copertura 5G al mondo.

Guardando al futuro, il progetto aziendale GUIDE ha un ruolo critico nell’accelerazione della trasformazione digitale e nel recupero delle economie danneggiate dalla pandemia.

