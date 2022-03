Total Telecom: il settore XR promette di crescere in modo esponenziale con il 5G, secondo il Dott. Philip Song di Huawei

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Secondo un servizio di Total Telecom, il mondo della realtà estesa (XR) offre un potenziale infinito, come affermato dal Dott. Philip Song, Chief Marketing Officer presso Huawei Carrier nel discorso sul settore XR tenuto al Mobile World Congress (MWC) 2022 al momento in corso.

Entro il 2030 il settore XR contribuirà con 1,5 trilioni di dollari al PIL globale. Il Dott. Song ha aggiunto che dopo l’Internet mobile, la successiva innovazione dirompente sarà l’‘Internet spaziale’.

La disponibilità dei dispositivi svolge un ruolo chiave. Nel 2021 sono state spedite oltre 10 milioni di cuffie per realtà virtuale (VR) Oculus Quest 2. Dieci milioni di utenti sarà la massa critica necessaria per il decollo dell’ecosistema XR.

Inoltre, il prezzo dei dispositivi XR continua a diminuire, diventando più accessibile per un numero sempre maggiore di persone. Infine, l’innovazione continua nelle tecnologie XR ha reso possibile offrire un salto generazionale riguardo all’esperienza d’uso.

Dall’altro canto, i contenuti sono alla base della crescita del settore XR. Lo sviluppo in grande scala di giochi e piattaforme di gaming sta pure agendo da catalizzatore in tal senso. “Oltre alla disponibilità dei dispositivi, il fattore più importante è rappresentato dai contenuti. Vendite notevoli di hardware e un software che garantisca buoni profitti sono le condizioni preliminari di un settore in espansione”, ha spiegato il Dott. Song. Non solo: gli strumenti per lo sviluppo di applicazioni XR sono anche più comuni grazie all’innovazione continua delle tecnologie.

Per conquistare una quota del mercato XR, gli operatori di telecomunicazioni devono identificare i settori giusti e definire i modelli di business adatti. Anzitutto occorre riesaminare i mercati XR, considerando vari fattori – potenziale delle applicazioni, concentrazione regionale del settore, fattibilità tecnica e commerciale.

Per quanto riguarda il target costituito dai consumatori, gli operatori possono iniziare offrendo servizi XR nell’ambito del pacchetto 5G per indurre gli utenti a provare e fidelizzarli per poi passare a contenuti di qualità superiore e alla monetizzazione dell’esperienza in base agli scenari.

Il Dott. Song ritiene che con una collaborazione a tutti i livelli del settore, il futuro del 5G+XR non può che essere luminoso. Il modo migliore di prevedere il futuro consiste nel crearlo.

