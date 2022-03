Sviluppare le telecomunicazioni: Philip Song di Huawei corregge il malinteso sullo sviluppo verde e spinge lo sviluppo sostenibile

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Developing Telecoms ha riportato il punto di vista di Huawei Carrier Business Group CMO Dr Philip Song che ha corretto le cinque più grandi idee sbagliate sullo sviluppo verde all’evento Huawei Day0.

In primo luogo, Song ha sottolineato che le innovazioni nell’industria ICT non aumenteranno i livelli di emissione di carbonio, ma permetteranno ad altri settori di ridurre “significativamente” le loro impronte di carbonio. Nei prossimi otto anni, l’industria ICT ha il potenziale di ridurre le emissioni globali del 20%, che è 10 volte l’emissione di carbonio emessa dall’industria ICT stessa. Song ha sostenuto che questo “disaccoppierà” la crescita economica dalla crescita delle emissioni.

In secondo luogo, in termini di riduzione delle emissioni causate durante l’intero ciclo di vita delle apparecchiature di rete, Song ha sostenuto che l’attenzione dovrebbe essere concentrata sull’uso delle apparecchiature attraverso tecnologie innovative.

Inoltre, le catene di approvvigionamento ICT sono più verdi di quanto si pensi. Secondo un rapporto GSMA, la percentuale di energia utilizzata dalle catene di fornitura ICT sarà del 45% rinnovabile entro il 2030. Song ha presentato una strategia di architettura a tre strati per affrontare questo problema più ampio, che prevede l’uso di una migliore tecnologia nei data center, cavi ottici, e la migrazione degli utenti alle reti 4G e 5G.

Inoltre, Song ritiene che l’efficienza energetica complessiva della rete dovrebbe essere gestita da una prospettiva olistica e a lungo termine. Huawei ha proposto un sistema unificato di indicatori energetici definito congiuntamente per guidare i flussi di energia in tandem con il flusso di informazioni, che si tradurrà in un risparmio energetico per un’intera rete, invece di una certa parte.

Infine, Song ha ammesso che ci sarà un piccolo sacrificio nelle tariffe di picco e in alcuni altri indicatori per gli obiettivi vitali di sostenibilità, tuttavia è trascurabile. Gli operatori possono per esempio spegnere alcune operazioni di notte quando il traffico di dati è basso per risparmiare energia, questo abbasserà sì la velocità di download, ma solo marginalmente e darà comunque un buon servizio ai consumatori.

