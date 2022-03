Supermicro consente l’implementazione di NVIDIA Omniverse Enterprise su larga scala con il più ampio portafoglio di sistemi certificati NVIDIA del settore

(Adnkronos) – Annuncia il pieno supporto per le nuove offerte NVIDIA RTX A5500, NVIDIA HGX A100 e NVIDIA H100 Tensor Core GPU di nuova generazione per un’esperienza Omniverse ottimale

SAN JOSÉ, California, 23 marzo 2022/PRNewswire/ — Super Micro Computer, Inc. (SMCI), leader globale nel campo dell’informatica ad alte prestazioni, dello storage, delle soluzioni di rete e della tecnologia di green computing, annuncia il supporto per le ultime versioni software e hardware di NVIDIA. I server e le workstation di Supermicro sono abbinati in modo unico per soddisfare le esigenze dei professionisti innovativi che necessitano delle tecnologie più all’avanguardia per collaborare in tempo reale e risolvere problemi aziendali complessi.

Le workstation e i server certificati NVIDIA di Supermicro sono convalidati per fornire un’infrastruttura accelerata GPU in grado di gestire una gamma diversificata di carichi di lavoro accelerati. L’ultima GPU professionale, NVIDIA RTX™ A5500, consente alle aziende di creare un ambiente di lavoro avanzato in NVIDIA Omniverse Enterprise, dove i team distribuiti a livello globale possono accelerare i flussi di lavoro e collaborare senza soluzione di continuità a progetti e concept di prodotto in un mondo virtuale condiviso con una collaborazione in tempo reale e una simulazione fedele alla realtà.

“La gamma di server e workstation di Supermicro è progettata per sfruttare la suite di software NVIDIA AI Enterprise e la piattaforma Omniverse Enterprise, consentendo ai professionisti di collaborare e lavorare meglio insieme”, ha dichiarato Charles Liang, Presidente e CEO di Supermicro. “Siamo entusiasti dei futuri prodotti che NVIDIA porterà sul mercato e del nostro impegno a lanciare per primi sul mercato le soluzioni migliori e più complete, come abbiamo sempre fatto negli ultimi 28 anni.”

NVIDIA ha inoltre annunciato NVIDIA OVX, un sistema di calcolo progettato per soddisfare la richiesta di gemelli digitali su larga scala. L’architettura di riferimento OVX combina CPU e GPU accuratamente selezionate con reti e archiviazione ottimizzate, consentendo alle organizzazioni di creare rappresentazioni in tempo reale, interattive e generate da computer degli ambienti fisici. L’architettura di riferimento NVIDIA OVX è disponibile sui server SYS-420GP-TNR di Supermicro con GPU NVIDIA A40.

“Con team sparsi in tutto il mondo, i professionisti hanno bisogno di un mondo virtuale condiviso per dare vita senza problemi ai propri progetti e simulazioni”, ha dichiarato Bob Pette, vicepresidente della visualizzazione professionale di NVIDIA. “Lavorando con Supermicro portiamo la collaborazione in tempo reale, la risoluzione di problemi complessi e le capacità di costruzione fisicamente accurate a designer, ingegneri e creatori in modo che possano connettersi e creare oltre l’immaginazione.”

Supermicro prevede di offrire diversi sistemi ottimizzati per GPU con l’imminente lancio della GPU NVIDIA H100 Tensor Core, basata sull’architettura NVIDIA Hopper, successore di NVIDIA A100. Tra questi è prevista una nuova configurazione NVIDIA HGX™ H100 con otto GPU H100 per sistema. Grazie a svariate innovazioni architettoniche rispetto ai precedenti sistemi GPU, gli utenti HPC e AI vedranno notevoli miglioramenti delle prestazioni per una vasta gamma di applicazioni che vengono accelerate con i nuovi server basati su GPU NVIDIA H100. Inoltre, i server GPU universali di Supermicro, appena annunciati, consentiranno ai clienti di scegliere e installare le migliori CPU e GPU per i loro requisiti applicativi specifici, mantenendo al contempo un’interfaccia di gestione uniforme.

La suite di software NVIDIA Enterprise AI consente alle organizzazioni di tutte le dimensioni di realizzare il potere dell’intelligenza artificiale, anche nei casi in cui non dispongano di competenze interne in materia di intelligenza artificiale. Il software è ottimizzato per semplificare lo sviluppo e l’implementazione dell’intelligenza artificiale su molti sistemi operativi e framework. Ad esempio, Supermicro ha il più ampio portafoglio di server certificati NVIDIA e NVIDIA mantiene un elenco dei server che sono stati rigorosamente testati per eseguire NVIDIA AI Enterprise.

NVIDIA Omniverse Enterprise è una piattaforma di simulazione end-to-end, 3D e fedele alla realtà, ottimizzata da NVIDIA per funzionare su sistemi certificati NVIDIA. Omniverse Enterprise trasforma in maniera radicale i flussi di lavoro 3D complessi, consentendo ai team di raggiungere nuovi livelli di qualità di produzione 3D, iterazioni infinite senza costo opportunità e tempi di commercializzazione più rapidi. Supermicro offre una gamma di workstation e server, come A+ SuperWorkstation 5014A-TT, SYS-540A-TR workstation e la GPU SuperServer SYS-420GP-TNR, ottimizzati per NVIDIA Omniverse Enterprise. Questa combinazione di server e workstation eccelle nell’esecuzione in ambienti NVIDIA Omniverse Enterprise. Supermicro è ora autorizzata a raggruppare le licenze NVIDIA Omniverse Enterprise con workstation e server Supermicro, indicando l’esperienza di Supermicro nell’implementazione delle soluzioni IT.

Informazioni su Supermicro

Supermicro (NASDAQ: SMCI) è un leader globale nelle soluzioni IT totali ottimizzate per le applicazioni. Fondata e operante a San José, in California, Supermicro si impegna a fornire la prima innovazione sul mercato per le infrastrutture Enterprise, Cloud, AI e 5G Telco/Edge IT. Ci stiamo trasformando in un fornitore totale di soluzioni IT con sistemi server, intelligenza artificiale, storage, IoT e switch, software e servizi, pur continuando a fornire prodotti avanzati per schede madre, alimentazione e chassis ad alto volume. I prodotti sono progettati e realizzati in-house (negli Stati Uniti, a Taiwan e nei Paesi Bassi) sfruttando le operazioni globali per offrire scalabilità ed efficienza e ottimizzati per migliorare il TCO e ridurre l’impatto ambientale (Green Computing). Il premiato portafoglio di Server Building Block Solutions® consente ai clienti l’ottimizzazione per il proprio carico di lavoro e le proprie applicazioni, selezionando da un’ampia famiglia di sistemi costruiti dai nostri blocchi di costruzione flessibili e riutilizzabili che supportano una serie completa di fattori di forma, processori, memoria, GPU, archiviazione, rete, alimentazione e raffreddamento (aria condizionata, raffreddamento ad aria libera o raffreddamento a liquido).

Supermicro, Server Building Block Solutions, e We Keep IT Green sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Super Micro Computer, Inc.

Tutti gli altri marchi, nomi e marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1770811/Supermicro_Workstations.jpg



Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg