Su Rai e Mediaset “Colazione con Grisbì”, lo spot che racconta la nuova colazione in famiglia

(Adnkronos) –

Va in onda per due settimane il nuovo spot del brand Vicenzi. Protagonista sono le nuove abitudini delle famiglie italiane.



Verona, 21 marzo 2022 – Grisbì sbarca per la prima volta sulle reti Rai e Mediaset. “Colazione con Grisbì”, questo il nuovo spot, è in onda da domenica 20 marzo e racconta la new entry di casa Vicenzi, ossia la versione colazione dell’iconico biscotto al cioccolato. È un’autentica ‘coccola’ dolce da concedersi per iniziare la giornata. Rappresenta inoltre, per il Gruppo dolciario veronese, l’opportunità di raccontare in tv, in maniera ironica e divertente, una nuova idea di colazione.

Non più il momento classico e un po’ stereotipato da vivere assieme a tutta la famiglia, ma un momento intenso di estasi palatale da dedicare a se stessi. Un’immagine realistica e al passo con i tempi rispetto alle abitudini degli italiani, la metà dei quali fa colazione da solo (Fonte: Yougov.com).

Lo spot, creato dall’agenzia Hi! con la produzione di Hap e la regia di Carlani & Dogana, sarà diffuso in due versioni, da 15 e 30 secondi, e trasmesso anche dalle streaming tv RaiPlay e MediasetPlay con un rinforzo su LA7 e sui canali di DISCOVERY che consentono, questi ultimi, di raggiungere le massime affinità sui segmenti di target più giovani/centrali, completando così una campagna di oltre 700 spot che raggiungerà 18 milioni di individui target (RA).

Frame che si susseguono regalando un’istantanea del risveglio in famiglia. Non nella classica versione domenicale, ma più attinente alla realtà di tutti i giorni. ‘E dunque anche oggi è mattina’ recita il voice over, con marito e figli intenti a prepararsi, il cane che segue i movimenti familiari e la mamma che si estranea dalla confusione, per godersi un momento di piacere solo per sé, prima di affrontare la giornata. Rispondendo ‘no’ all’idilliaco ‘tutti insieme’ appassionatamente.

“Le abitudini degli italiani sono cambiate – sottolinea Cristian Modolo, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Vicenzi – e noi abbiamo voluto raccontare la colazione in maniera nuova, ironica e con un linguaggio che esce dallo stereotipo del momento da condividere con la famiglia seduta tutta a tavola. Durante la settimana, con i ritmi incalzanti del ‘giorno per giorno’, ogni momento va ottimizzato e il nostro spot racconta questo, in maniera fresca e divertente. In questa vera quotidianità, il Grisbì per la colazione si inserisce perfettamente e risponde al bisogno di concedersi un ‘momento di piacere’ concentrato in pochi minuti: di fatto, raccontiamo ciò che ciascuno di noi fa ogni giorno con un tocco di ironia”.

Grisbì diventa così una ‘goduria’ a portata di caffè, perfetta quando i minuti sono davvero contati. Prima di iniziare il lavoro, lo studio o cominciare ad occuparsi della famiglia. La novità Grisbì, coerentemente al suo posizionamento che si sintetizza nel claim ‘Colazione con Grisbì, la colazione tutta tua’, rappresenta il perfetto ‘me time’.

Il biscotto, nella nuova versione per la colazione già a scaffale in GDO, rispetto all’iconico Grisbì al cioccolato, si fa più piccolo, e, pur mantenendo invariata la ricetta dell’originale, unica per croccantezza della frolla e cremosità del ripieno è proposto in una confezione richiudibile e salva freschezza a forma di sacchetto, una soluzione rapida, ideale per rispettare i tempi del mattino, che vedono quasi 1 italiano su 5 (18%) consumare abitualmente in piedi per casa la colazione (fonte: Ricerca Everly, condotta sui propri utenti).

