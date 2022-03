Sostenibilità: illycaffè tra le aziende più etiche al mondo, unica italiana

(Adnkronos) – Anche quest’anno illycaffè è stata inserita nell’elenco delle 2022 World’s Most Ethical Companies da Ethisphere, leader globale nella definizione e sviluppo di standard etici aziendali. Per il decimo anno consecutivo illycaffè è stata inserita nella lista delle aziende più etiche al mondo, unica italiana insieme ad altre 136 società di 22 paesi e 45 settori diversi. “L’impegno a operare in modo etico fa parte del dna dell’azienda fin dalla sua nascita, vogliamo continuare a rappresentare un esempio positivo per tutta l’industria del caffè, perpetuando un modello di business sostenibile e basato su principi etici” afferma Andrea Illy, presidente di illycaffè.

“L’inclusione per il decimo anno consecutivo nella lista delle società più etiche al mondo e la certificazione B-Corp che abbiamo ottenuto di recente, sono traguardi importanti per illycaffè, che ci ricordano quando sia fondamentale proiettarci in avanti e lavorare per raggiungere nuovi obiettivi, come la promozione di azioni in grado di mitigare gli impatti del cambiamento climatico e di condurci verso la carbon neutrality” conclude Andrea Illy.

“I leader di oggi nel comparto economico devono essere etici, responsabili e degni di fiducia per poter favorire un cambiamento positivo – afferma Timothy Erblich, amministratore delegato di Ethisphere – continuiamo a trarre motivazione guardano alle società più etiche del mondo e all’impegno che esse profondono per l’integrità, la sostenibilità, la governance e il sociale. Congratulazioni a illycaffé per essere stata inserita tra le World’s Most Ethical Companies per il decimo anno consecutivo”. Basata sul Quoziente Etico di proprietà di Ethisphere, il processo di valutazione per The World’s Most Ethical Companies include più di 200 domande sulla cultura, le pratiche sociali ed ambientali, le attività di etica e compliance, la governance, l’attenzione alla diversità, le iniziative a supporto di una forte value chain.