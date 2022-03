Sostenibilità: gestione in azienda, al via terza edizione del master di Bdo Italia

(Adnkronos) – Anche per il 2022 Bdo Italia promuove il master online ‘Esg – Sustainability advanced management: la gestione della sostenibilità in azienda’, organizzato in collaborazione con Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia attraverso la Scuola di formazione Ipsoa. Il master, giunto alla terza edizione, è indirizzato a sustainability/Csr manager, professionisti in ambito sostenibilità, manager di alta direzione (Cfo, Coo, Ceo, managing director), imprenditori, membri di consigli di amministrazione, organismi di vigilanza e collegi sindacali, investor relator e communication officer, nonché dottori commercialisti, consulenti del lavoro e avvocati.

In continuità con le prime edizioni, il master, in partenza ad inizio aprile 2022, propone un programma che tocca tutti i principali aspetti della sostenibilità che assumono più che mai una fondamentale rilevanza per rimanere competitivi sul mercato. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di fornire un quadro aggiornato dei più recenti sviluppi normativi e di condividere le migliori pratiche adottate dalle aziende, rispondendo all’accelerazione di processi e comportamenti e offrendo l’opportunità di ragionare insieme in chiave strategica e integrata su nuovi modelli di sviluppo responsabili.

I temi legati alla sostenibilità aziendale sono, fra l’altro, tra gli elementi centrali del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) elaborato dal Governo italiano, che rende evidente e necessario uno sforzo da parte delle organizzazioni per assicurare l’integrazione nel modello di business degli aspetti Esg.