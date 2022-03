Soloparquet, Davide Del Vescovo: “Sempre più richiesta la personalizzazione del parquet in case e uffici”

(Adnkronos) –

Roma, 4 marzo 2022 – Calore, naturalezza, eleganza: il parquet è un elemento decisivo per la valorizzazione di abitazioni, studi professionali e ambienti di ogni tipologia dal pubblico al privato offrendo molteplici caratteristiche che durano nel tempo. Gli italiani apprezzano sempre più i pavimenti in parquet, tanto che le richieste di ripristino di parquet usurati è in forte crescita e va in parallelo con le nuove installazioni. “Il parquet è un materiale vivo, che rispetto ad altri pavimenti offre calore visivo, rimanendo piacevole al tatto e capace di resistere nel corso degli anni”, spiega Davide Del Vescovo, insieme al fratello Fabio socio di Soloparquet, azienda di Roma fondata da Umberto Del Vescovo. L’usura è un processo naturale per un materiale come il legno, che può essere accompagnato nella giusta maniera per poter sfruttare al massimo le sue caratteristiche intrinseche. “Il ripristino dei vecchi pavimenti in legno è un servizio sempre meno diffuso, ma la nostra attività è specializzata nella valorizzazione di questi pavimenti antichi. La storicità è un aspetto di fondamentale importanza, che noi esaltiamo con i nostri specialisti”, evidenzia Del Vescovo. Soloparquet ha studiato una serie di soluzioni ad hoc per ogni esigenza e le diverse richieste, del tutto personalizzabili grazie alla linea artigianale dell’azienda, chiamata Tabula. “Il lavoro sartoriale è al centro della nostra attività di valorizzazione degli ambienti. Con Tabula lavoriamo principalmente con legno massello, garantendo così un pavimento solido e durevole che si può levigare più volte senza perdere l’originale bellezza”, afferma Del Vescovo. A tolda, a spina di pesce, a binario, quadri a disegno e tanto altro: come raccontato da Del Vescovo, sono numerose le fantasie che si possono scegliere per la pavimentazione in parquet, utilizzato anche per gli spazi esterni. Il legno massello, infatti, resiste, con regolare manutenzione, agli agenti atmosferici e all’umidità, qualità che ne consentono la posa non solo interna, rendendo unici loggiati e spazi a bordo piscina. L’azienda romana, che ha uno show-room nel centro della capitale, nei pressi della Stazione Trastevere, opera nel settore da oltre trent’anni, con Umberto Del Vescovo vero e proprio conoscitore esperto della lavorazione del legno. L’attività, oggi guidata dai figli, prosegue nel solco della tradizione, che va di pari passo alle moderne lavorazioni per la posa e la rivitalizzazione dei parquet antichi.

