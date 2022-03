Soleil Sorge a Verissimo: “Non sono innamorata di Alex”

Così Soleil Sorge – ospite domenica 13 marzo a Verissimo – commenta il suo tormentato rapporto con Alex Belli, dopo l’uscita dalla Casa di Grande Fratello Vip che l’ha vista assoluta protagonista di questa edizione:

“Con Alex c’è stata solo una grande complicità. Quando ho visto che si stava andando oltre all’amicizia, ho cercato di soffocare questo sentimento. Non ho mai pensato a lui come un possibile uomo al mio fianco, anche perché era impegnato in una altra storia d’amore. Come donna non avrei mai fatto soffrire altre persone”.