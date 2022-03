Software per fatturazione elettronica: Driss El Faria su Forbes.it con il suo Proonty

La storia di Driss El Faria, uno dei trentenni più talentuosi, arriva su Forbes.it: il sito della prestigiosa rivista. Ora, El Faria lancia il nuovo software gestionale – che si chiama Proonty – e semplificherà la vita a migliaia di imprenditori. In pratica, come racconta lui stesso su Forbes, “avrà il modulo base, compreso di fatturazione elettronica, gratuito”. Driss El Faria, in questo modo, vuole ottimizzare ed automatizzare i la routine di un’azienda per migliorare il lavoro e la resa di tutti i processi imprenditoriali.

La Genesi di Proonty, su cui lo stesso Driss El Faria sta lavorando da mesi, è legata alla propria esperienza personale. Quindi sul campo. Lui stesso, che è diventato imprenditore “mettersi in proprio” – come si dice in gergo – ha dovuto sin da subito fare i conti con la gestione dell’impresa. “Ho iniziato a gestire la mia prima azienda, Aviva Wines, con carta e penna”, afferma Moulay Driss El Faria a Forbes.it “Avevo da controllare i pagamenti, la logistica e tanto altro che toglieva tempo allo sviluppo. Ho capito dopo tre o quattro mesi che non avrei potuto fare tutto da solo, così ho realizzato questa piattaforma, con l’aiuto di un mio amico programmatore, e l’ho usata per gestire la mia attività”.

Proonty sta per arrivare. Il conto alla rovescia è già iniziato. Ma Driss El Faria ha intenzione di “mettere questa piattaforma a servizio degli altri imprenditori con i principali tool gratuitamente” – scrive ancora Forbes.it. “Il tratto distintivo di Proonty è il fatto che sia Freemium: il pacchetto base sarà gratuito – per sempre, non fino al primo rinnovo – mentre quello premium, con l’aggiunta di tool, sarà invece a pagamento. Un prodotto user friendly e su misura per qualunque imprenditore voglia allinearsi ad un modello di business che Moulay Driss El Faria ha creato in Italia e che ha trasmesso a personaggi del calibro di Christian Vieri – o a qualunque talent volesse monetizzare la propria immagine in maniera snella”, conclude il noto quotidiano degli imprenditori.