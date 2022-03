Sigep 2022: Sifa presenta il tour virtuale dell’evento

(Adnkronos) –

Milano 16 marzo 2022 – Dopo il grande successo di presenze al Sigep 2022, fiera dedicata al mondo professionale del gelato artigianale e all’arte del dolce. SIFA, nota azienda specializzata nella produzione di arredi e attrezzature per il settore Horeca, ha pubblicato il suo tour virtuale dell’evento: CLICCA QUI PER VEDERE IL TOUR.

SIGEP 2022



Da oltre 40 anni, è il punto di riferimento per le innovazioni dell’intero settore e fornisce una panoramica completa di tutte le novità del mercato: materie prime ed ingredienti, macchinari e attrezzature, ma anche arredamento, packaging e servizi. Sigep è anche il punto di incontro per lo scambio di idee, tendenze e visioni presentate ogni anno dai più importanti esperti e opinion leader del settore. Nelle Arene tematiche, infine, si riaccendono i riflettori su competizioni internazionali, dimostrazioni, talk show, workshop e incontri di formazione. L’edizione di SIGEP 2022, con un appuntamento in presenza, è un’occasione unica per scoprire i nuovi scenari legati al cambiamento epocale del fuori casa e come questa trasformazione rivoluzionerà il modo di fare business, sia delle aziende, che di tutti i professionisti che operano nel settore.

SIFA FOODSHOW



FOODSHOW è un sistema completo di banchi refrigerati e retrobanchi attrezzati, scaffali ed espositori per l’arredamento specifico di negozi per generi alimentari, macellerie, panetterie, ortofrutta ed enoteche. VAI AL CATALOGO



GRAVITY



Gravity è la nuova Vetrina tecnologica e di design per gelaterie e pasticcerie progettata da Sifa, dove la ricerca di un design accattivante e l’affidabilità tecnologica si incontrano per offrire al mercato un prodotto valido ed innovativo. Gravity è caratterizzata da un montante tridimensionale che, come una lampada d’arredo, illumina la vetrina e raccorda un castello vetri perfettamente sigillato, così da garantire un’ampia visibilità del prodotto ed una zona espositiva perfettamente protetta dall’ambiente esterno. Il montante inoltre offre una vasta gamma di personalizzazioni, grazie all’inserimento di una Cover Triangolare che può ospitare anche ben due differenti sistemi d’illuminazioni led. Gravity è disponibile nell’altezza di 135 cm, oltre l’innovativa 108 cm, che offre un ampio piano di appoggio ed una grande visibilità del prodotto esposto. GUARDA LE FOTO



NOEMI



NOEMI è una vetrina professionale per pasticceria e panetteria. La vetrina Noemi, statica e ventilata, possiede una spiccata vocazione espositiva per l’ambiente food, per la panetteria e pasticceria artigianale. NOEMI si propone con il piano espositivo in acciaio inox, struttura vetri in alluminio anodizzato nero opaco, vetro frontale dritto temprato con apertura in basso e illuminazione a led. Lo sbrinamento automatico e la funzione antiappannamento vetri ad aria forzata, preservano al meglio la freschezza e la qualità dei prodotti. Temperatura di esercizio: statico +3°/+6°C, ventilato +1°/+4°C. GUARDA LE FOTO



POZZETTI GELATO A GLICOLE



I pozzetti gelato a glicole sono realizzati in acciaio inox Aisi 304 con coibentazione da 70 mm in poliuretano espanso a densità 40 kg/mc. Possono essere forniti sia inseriti nei banchi sia da incasso e sono disponibili con riserva, senza riserva, doppia fila o monofila, con motore interno o remoto. La temperatura di esercizio va da -6°C a -18°C e sono pertanto utilizzabili per gelato o granita. GUARDA LE FOTO



POZZETTI GELATO VENTILATI



I pozzetti gelato ventilati sono realizzati in acciaio inox Aisi 304 con coibentazione da 70 mm in poliuretano espanso a densità 40 kg/mc. Possono essere forniti sia inseriti nei banchi sia da incasso e sono disponibili a doppia fila con riserva, con motore interno o remoto. La temperatura di esercizio va da -6°C a -18°C e sono pertanto utilizzabili per gelato o granita. GUARDA LE FOTO



