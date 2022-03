Sei Nazioni rugby, Italia-Scozia 22-33

(Adnkronos) – L’Italia sconfitta, ma esce dal campo a testa alta, allo stadio Olimpico di Roma, con la Scozia 22-33, nel match valido per il quarto turno del Sei Nazioni di rugby 2022.

La buona prestazione degli azzurri con due mete del giovane Capuozzo all’esordio e una di Bruno non bastano per arrivare ad un risultato positivo. Quella dell’Olimpico è la quarta sconfitta consecutiva in questa edizione del Sei Nazioni per la squadra del ct azzurro Crowley dopo i ko contro Francia, Inghilterra e Irlanda. Nella prossima e ultima gara del torneo 2022 la squadra azzurra sarà impegnata a Cardiff contro il Galles il 19 marzo. Con questo successo la Scozia conquista anche la Massimo Cutitta Cup, trofeo intitolato all’ex capitano azzurro, poi da tecnico assistente allenatore della Scozia, scomparso a causa del Covid.