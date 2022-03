Seat Ronda: 40 anni per l’antenata della Leon

Quarant’anni fa, nel 1982, debuttò la Seat Ronda. L’introduzione sul mercato italiano risale all’anno seguente, con la relativa gamma declinata negli allestimenti L, GL, GLX ed SX. Inoltre, era disponibile solo nella variante a cinque porte.

Esteticamente, la Seat Ronda rappresentava il modello ‘alter ego’ della Fiat Ritmo che, proprio nel 1982, fu sottoposta al restyling di metà carriera che dette vita alla seconda serie. Antenata dell’attuale compatta Seat Leon, misurava 401 cm in lunghezza, 165 cm in larghezza, 136 cm in altezza e 245 cm nel passo.

La Seat Ronda fu proposta con le motorizzazioni a benzina 1.2 da 65 CV, 1.5 da 85 CV e 1.6 da 95 CV di potenza, affiancate dall’unità diesel 1.7D da 55 CV di potenza. Uscì di scena nel corso del 1988, senza esser sostituita da alcuna erede. Attualmente, risultano circolanti ancora 1.311 esemplari.