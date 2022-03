Scene da un Matrimonio: la puntata di oggi (27 marzo)

Domenica 27 marzo, alle ore 14:20, su Canale 5 nuovo appuntamento con la seconda edizione di “Scene da un Matrimonio”. Anna Tatangelo racconta il matrimonio di Luciana e Giordano ad Ariccia, in provincia di Roma.

Luciana e Giordano sono fidanzati da quattro anni e mezzo. Vivono entrambi ad Ariccia, un comune dei Castelli Romani. Non si erano mai incontrati finché un giorno lui la nota su un profilo social e la contatta insistendo per avere un appuntamento. Luciana però sta vivendo il periodo più buio della sua vita e non si sente pronta per affrontare una nuova conoscenza né tantomeno una relazione. Solo l’insistenza di Giordano nel corteggiarla riesce a fare breccia nel suo cuore ferito.

Le nozze verranno celebrate con rito religioso a Roma nella splendida Chiesa di San Pietro in Montorio, sul colle Gianicolo, mentre il ricevimento si terrà in uno storico palazzo nel cuore di Roma.