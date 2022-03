Sanità: Il futuro del sistema sanitario nazionale secondo gli italiani. Presentato il nuovo rapporto Censis a Roma

(Adnkronos) –

La sanità italiana del futuro, vista con gli occhi dei cittadini, questo è quanto è stato illustrato all’evento tenutosi a Roma, presso l’Auditorium Cosimo Piccinno del Ministero della Salute. Il progetto promosso dal Censis e da Janssen Italia ha avuto come obiettivo quello di individuare le direttrici per il sistema sanitario nel prossimo periodo post-Covid, rispondendo alle esigenze dei cittadini e degli operatori sanitari. Nel corso della prima edizione dell’evento, dal titolo “The Italian Health Day – I cantieri per la sanità del futuro”, sono stati illustrati i dati raccolti dal Censis ed inseriti nel nuovo rapporto del Centro Studi Investimenti Sociali. All’iniziativa hanno dove hanno partecipato numerosi esperti del settore. Tra gli interventi anche quelli del Direttore Generale del Censis, Massimiliano Valerii; del Presidente di Janssen Italia, Massimo Scaccabarozzi, e del Coordinatore della Commissione Sanità della Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini.