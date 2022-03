Smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Flip Slide

Samsung brevetta un telefono Galaxy Z Flip unico con un display pieghevole ed estraibile, che raddoppia la superficie dello schermo.

Il mese scorso, LetsGoDigital ha parlato di uno smartphone multi-pieghevole Galaxy Z Fold di Samsung e recentemente è stato discusso anche di un modello Galaxy con display pieghevole .

Questa volta, Samsung Electronics sta studiando le possibilità di rendere il Galaxy Z Flip non solo pieghevole, ma anche estensibile. Questo crea un display due volte più grande, che offre diverse nuove opzioni per l’utente.

Smartphone Samsung Galaxy Z Flip e Slide

Si tratta di un brevetto che Samsung Electronics ha richiesto all’OMPI (Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale) nel settembre 2021. Il 10 marzo 2022 è stata pubblicata la documentazione di 80 pagine intitolata ‘Apparecchi elettronici multipiegabili’.

L’ampia documentazione descrive un telefono pieghevole con una linea di piegatura orizzontale, simile ai modelli a conchiglia Galaxy Z Flip. Nella sua forma più compatta, il telefono è piccolo e compatto come l’esistente Z Flip 3 . Tuttavia, il modello brevettato non è solo pieghevole, ma anche allungabile.

L’utente può aumentare l’area di visualizzazione di un ulteriore 100% estraendo il dispositivo. Viene estratto attraverso la parte inferiore del dispositivo. La superficie di visualizzazione aggiuntiva si trova nella parte superiore dell’alloggiamento, dove si trovano anche le telecamere. Questo lascia abbastanza spazio nella parte inferiore per integrare una batteria. Inoltre, in questo modo il telaio rimane intatto nella parte superiore e inferiore, in modo che il dispositivo rimanga protetto in modo ottimale dagli urti.

Quando è completamente aperto, il telefono è lungo il doppio del Galaxy Z Flip 3. Grazie alla costruzione unica, è anche possibile piegare le parti del display in modo tale che l’utente abbia uno schermo verticale e uno orizzontale su entrambi i lati. Ci sono poi, per così dire, due dispositivi Z Flip l’uno contro l’altro. Le due parti verticali del display sono attirate magneticamente l’una verso l’altra.

È un dispositivo elettronico perfetto per i giochi mobili multigiocatore, pensa a un gioco di Battleship – in cui non ti è permesso vedere lo schermo del tuo avversario. Samsung fornisce anche il dispositivo con pulsanti di gioco virtuali, incluso un D-pad, per poter lavorare in modo estremamente versatile.

Telefono Samsung multipieghevole

È anche possibile estrarre solo il dispositivo e quindi non aprirlo. Ciò è particolarmente utile quando si desidera utilizzare il telefono in posizione ripiegata. In tal caso, un piccolo pezzo di superficie dello schermo extra diventa disponibile come una sorta di display frontale, come mostrato nell’immagine del brevetto in alto. Il dispositivo non ha uno schermo frontale separato, come nel caso dei modelli Galaxy Z Flip esistenti.

Per quanto riguarda le fotocamere, la documentazione parla di una selfie camera perforata. Inoltre, sul retro sono implementate diverse fotocamere, come si può concludere dalla descrizione. A giudicare dalle immagini di brevetto, sembra trattarsi di una doppia fotocamera, come avviene anche con gli attuali modelli a conchiglia del brand.

Colpisce anche la curva in cui è riposto lo schermo. È una piega molto tagliente. Nel novembre 2021, Samsung Display ha annunciato che stava sviluppando nuovi display OLED Flex con una curvatura 1.4R straordinariamente piccola. È possibile che tali display siano adatti anche per il dispositivo brevettato.

Purtroppo non si sa se e quando Samsung introdurrà questo smartphone Galaxy Z Flip Slide. Probabilmente passeranno diversi anni prima che vengano introdotti i primi modelli di telefoni multi-pieghevoli. Nel frattempo, probabilmente stiamo guardando avanti ad agosto 2022, quando sono attesi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Flip 4. Forse quest’anno Samsung presenterà anche il suo primo smartphone estraibile, come ha dimostrato più volte Samsung Display .

Scarica la documentazione ufficiale: smartphone Samsung Galaxy Z Flip Slide .