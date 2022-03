Samsung Galaxy A73: le prime anticipazioni

Samsung ha già introdotto diversi modelli di smartphone quest’anno. E’ previsto il Galaxy A73 , come il più avanzato smartphone della serie A, così come svelato da Letsgodigital.

Nelle ultime settimane e mesi sono apparse online più volte notizie sull’atteso Samsung A73 . A differenza del suo predecessore, il modello 2022 supporterà anche la rete Internet mobile 5G. Anche il sistema della fotocamera è in fase di revisione, la frequenza di aggiornamento viene aumentata, il processore diventa più potente e il software viene aggiornato.

Nel novembre 2021 LetsGoDigital ha già pubblicato una serie di render del Galaxy A73 realizzati da Parvez Khan, alias Technizo Concept . Nel frattempo sono apparse online anche le prime immagini ufficiali del prodotto, a dimostrazione che il concept design di Technizo Concept è molto vicino alla realtà.

Samsung Galaxy A73 5G dal design riconoscibile

Samsung equipaggerà il nuovo modello di punta della serie A con un ampio display AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+. La frequenza di aggiornamento è aumentata da 90 Hz a 120 Hz. La frequenza di aggiornamento più elevata contribuisce a una migliore esperienza di scorrimento, anche con immagini in movimento, come guardare video o giocare a un gioco mobile, l’elevata frequenza di aggiornamento è utile.

Come il suo predecessore, il nuovo smartphone della serie A avrà una custodia in plastica con certificazione IP67, in altre parole, il telefono è resistente alla polvere e all’acqua. Puoi immergere il telefono fino a 1 metro sott’acqua per un massimo di 30 minuti. Il sensore di impronte digitali è posizionato sotto lo schermo. Un piccolo foro è realizzato per la fotocamera selfie. È una fotocamera frontale da 32 megapixel. Rimane invariato rispetto all’A72 4G . Il sistema di telecamere sul retro è in fase di revisione, su questo torneremo più avanti.

Il lato sinistro del telefono rimane privo di pulsanti e connettori. Tutti i pulsanti si trovano sul lato destro. Con i tasti del volume in alto e il pulsante di accensione direttamente sotto. Lo scomparto della scheda SIM è accessibile dal basso. Qui è posizionato anche un altoparlante, oltre a un microfono e una porta USB di tipo C.

Il modello precedente aveva già altoparlanti stereo. L’A73 dovrebbe anche offrire una fantastica esperienza sonora. Abbastanza sorprendentemente, Samsung decide quest’anno di non fornire più ai modelli della serie A di fascia media un jack per cuffie da 3,5 mm. L’amato jack per le cuffie è stato omesso da tempo dai modelli della serie S. Ora anche i modelli della serie A devono crederci. Ovviamente è ancora possibile utilizzare auricolari Bluetooth, come i Galaxy Buds 2 .

Quad camera senza teleobiettivo

Sul retro è posizionata una quadrupla fotocamera con flash. Per molto tempo si è pensato e sperato che la fotocamera principale venisse sostituita da una da 108 MP. Diverse fonti, tra cui la sudcoreana The Elec , hanno riferito che l’A73 sarà il primo telefono della serie A con una fotocamera principale da 108 megapixel. Tuttavia, man mano che l’introduzione si avvicina, diventa chiaro che non sarà così.

Il Samsung Galaxy A73 sarà dotato di una fotocamera grandangolare da 64 MP (f/1.8) con OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2), una fotocamera macro da 5 megapixel (f/2.4) e un Fotocamera da 5 megapixel di profondità. Infine, la quad camera è supportata da un flash LED.

Ciò significa che la fotocamera principale rimane invariata. Inoltre, la produzione del teleobiettivo da 8 MP verrà interrotta. Invece, viene utilizzata una fotocamera da 5 MP di profondità. Molto sfortunato, perché ciò significa che il nuovo modello non offrirà più lo zoom ottico 3x e la funzione di zoom digitale 10x.

Molti speravano che il Samsung A73 avesse un sistema di fotocamere migliore rispetto al Samsung Galaxy S21 FE. Tuttavia, questo non sembra essere il caso, dal momento che l’S21 FE ha un teleobiettivo da 8 MP, il che rende il sistema fotografico molto più versatile. Sebbene l’A73 abbia una fotocamera in più, la fotocamera macro da 5 MP e la fotocamera di profondità da 5 MP offriranno uno scarso valore aggiunto.

Qualcomm Snapdragon 778G e sistema operativo Android 12

Sebbene il sistema fotografico sia meno versatile e avanzato di quanto si pensasse inizialmente, l’A73 ha un altro vantaggio: un potente processore. Per molto tempo si pensava che il Samsung A73 5G (SM-A736B) fosse alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 750G, utilizzato anche nel Galaxy A52 5G .

Tuttavia, un recente test di Geekbench 5 ha dimostrato che il nuovo modello di punta della serie A sarà dotato del potentissimo Snapdragon 778G. Questo SoC è utilizzato anche negli acclamati Galaxy A52 e offre buone prestazioni. È un chipset a 6 nm con una CPU octa-core composta da un core Cortex A78 da 2,4 Ghz (2,4 Ghz), tre core Cortex A78 da 2,2 Ghz e quattro core Cortex-A55 da 1,9 Ghz.

Questo chipset ha anche un modem 5G integrato, per poter utilizzare la rete 5G. Insieme agli A52, l’A73 sarà lo smartphone Galaxy A-series più potente. Samsung rilascerà diverse varianti di memoria. Di serie, l’A73 avrà 6 GB / 128 GB di memoria, inoltre è prevista una variante extra avanzata con 8 GB / 256 GB.

Il Samsung Galaxy A73 non è solo dotato di un chipset più veloce, il dispositivo è anche dotato del software più recente. Riguarda Android 12 in combinazione con One UI 4.1. Samsung ha annunciato il mese scorso che ora fornirà ai modelli di fascia alta del marchio 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e 5 anni di aggiornamenti di sicurezza.

All’epoca era già stato annunciato che ciò si applicherà anche ad alcuni modelli della serie A. Logicamente, anche l’A73, in quanto smartphone della serie A più avanzato, beneficerà della nuova politica di aggiornamento. Ciò consente agli utenti di sfruttare le funzionalità più recenti più a lungo e di proteggerli dalle minacce esterne più a lungo.

Batteria a lunga durata e ricarica rapida da 25 W

Molto probabilmente Samsung fornirà al Galaxy A73 una batteria da 5.000 mAh. Ciò significa che la capacità della batteria rimane la stessa dell’anno scorso. L’A72 offre, anche grazie alla tecnologia Adaptive Power Saving, una buona durata della batteria di circa due giorni. Con questo, Samsung riesce a battere la concorrenza. C’è da aspettarsi che il nuovo modello offra ancora una volta un’ottima durata della batteria.

Il dispositivo supporterà nuovamente la ricarica super rapida da 25 W. Tuttavia, resta da vedere se Samsung includerà un caricabatterie. Con l’A72 lanciato nel 2021, nella confezione di vendita è ancora incluso un caricabatterie. Tuttavia , questo non è più il caso dei dispositivi Galaxy S21 / S22 e della serie Galaxy Tab S8 .

Samsung ha già indicato di voler ampliare questa politica nel prossimo periodo, al fine di proteggere l’ambiente. Non è quindi di certo inconcepibile che l’A73 venga consegnato senza caricatore. Sarà comunque incluso un cavo USB di tipo C. A proposito, la ricarica wireless non sarà supportata.

Samsung offre diversi adattatori da 25 W come accessorio opzionale. Puoi scegliere un adattatore da viaggio da 25 W (EP-TA800NBEGEU) che è disponibile per € 18. Inoltre, è disponibile un caricatore da muro PD (EP-TA800XBEGWW), che puoi acquistare per € 25. La differenza di prezzo è principalmente nel incluso/non incluso cavo USB-C. Tuttavia, un cavo USB di tipo C è ancora incluso in tutti i dispositivi forniti da Samsung senza caricatore. In questo modo puoi optare per la variante economica, senza che ciò vada a discapito della funzionalità.

Acquista Samsung Galaxy A73

Si sa già molto sui prossimi Galaxy A33, A53 e A73. L’anno scorso, Samsung A52 e A72 sono stati introdotti contemporaneamente, entrambi i dispositivi sono stati annunciati a marzo 2021. Il Galaxy A32 era già disponibile allora, il modello 5G è stato annunciato a gennaio, seguito dalla variante 4G a febbraio.

Quest’anno Samsung sembra avere una strategia leggermente diversa. Sembra molto probabile che questa volta Samsung preferisca annunciare l’A33/A53 contemporaneamente. Questi modelli della serie A sono attesi giovedì prossimo, 17 marzo 2022. C’è una reale possibilità che il Samsung A73 dovrà aspettare ancora qualche settimana. Si dice che ciò sia dovuto alla persistente carenza di chip. Inoltre, in questo modo si può ottenere uno spread migliore con l’S21 FE, che è stato rilasciato relativamente tardi.

Si conoscono poche informazioni sul prezzo al dettaglio suggerito. Tuttavia, il suo predecessore può già fornire alcune informazioni sulla fascia di prezzo. Il Samsung Galaxy A72 4G è stato messo sul mercato a 450€. Il Galaxy A52s 5G introdotto successivamente ha ricevuto lo stesso prezzo al dettaglio suggerito.

Ci sono buone probabilità che l’A73 sia leggermente più costoso del suo predecessore, in parte perché il nuovo modello avrà un SoC molto migliorato con supporto 5G. Ritengo quindi plausibile che il Galaxy A73 venga messo sul mercato a circa 500 euro. Questo rende il dispositivo notevolmente più economico del Galaxy S21 FE, che è stato rilasciato a gennaio 2022 per € 750.