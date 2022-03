Samsung Galaxy A33 con Exynos 1280

Samsung annuncerà presto il Galaxy A33, un telefono 5G economico con un grado di protezione IP67. Lo rivela Letsgodigital.

Il colosso coreano ha già annunciato diversi modelli di smartphone di fascia alta nel 2022.

Altri telefoni della serie A sono previsti per questo mese. Si tratta di modelli di fascia media con specifiche interessanti e un buon rapporto qualità/prezzo. Oltre al tanto discusso Samsung Galaxy A53 , arriverà presto anche il Galaxy A33 .Solo un modello 5G è previsto per entrambi i telefoni quest’anno.

Ahmed Qwaider riferisce tramite Twitter che il Galaxy A33 e il Galaxy A53 saranno entrambi alimentati dall’Exynos 1280. LetsGoDigital ha verificato queste informazioni ed è sicuro al 100% che queste informazioni siano corrette. Il nuovo processore è basato sul processore a 5 nm e presenta una CPU octa-core. Si tratta di due core Cortex A78 con una velocità di clock di 2,4 Ghz e sei core Cortex A55 a 2,0 Ghz.

Il Galaxy A33 con Exynos 1280 avrà 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il dispositivo supporterà anche una scheda di memoria microSD, fino a un massimo di 1 TB.

SoC Samsung Exynos 1280 con supporto 5G

Non è ancora noto se questo chipset verrà utilizzato ovunque. È possibile che venga effettuata una differenziazione a seconda della regione. Ad esempio, rinomati media tedeschi hanno recentemente riferito che lo smartphone sarà alimentato dall’Exynos 1200 combinato con 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione.

Il nuovo Samsung Exynos 1280 non è stato ancora presentato ufficialmente. Tuttavia, non è proprio la prima volta che si parla online di un chipset Exynos 1280 in fase di sviluppo. Ice Universe ha riferito a novembre tramite Twitter e Weibo che questo processore a 5 nanometri è in fase di sviluppo, destinato a modelli economici. Tuttavia, le prestazioni sarebbero inferiori a quelle dell’Exynos 1080. Il tweet è stato successivamente portato offline, nonostante diversi media internazionali ne abbiano riferito.

Il graphic designer Parvez Khan, alias Technizo Concept , ha realizzato una serie di rendering di prodotti dell’atteso Samsung Galaxy A33 5G per LetsGoDigital. Anche il video di YouTube qui sotto è stato realizzato da Technizo Concept per avere una prima impressione di questo nuovo telefono economico 5G di Samsung.

Samsung Galaxy A33 è resistente alla polvere e all’acqua

Il nuovo modello della serie A avrà un design diverso rispetto al suo predecessore. Ancora una volta, viene scelto uno schermo piatto. Questa volta, tuttavia, verrà applicata una tacca a forma di U (display Infinity-U), invece di una tacca a forma di V (display Infinity-V).

Sul retro è visibile un sistema di telecamere rettangolari. Laddove il Galaxy A32 era dotato di un sistema di telecamere a goccia d’acqua, gli obiettivi questa volta saranno circondati da un’isola fotografica. Il sistema di fotocamere condividerà molti elementi di design con il più costoso Galaxy A53. Quest’ultimo, però, non è provvisto di notch, ma di un sistema di fotocamera punch-hole.

LetsGoDigital ha inoltre appreso che per la prima volta il Samsung A33 sarà resistente alla polvere e all’acqua. Il dispositivo è dotato di un grado di protezione IP67. L’anno scorso, il Galaxy A52 è stato il modello più economico con una classificazione IP. Nel 2022, anche l’A33 più economico sarà resistente all’acqua.

Il nuovo modello della serie A funzionerà su Android 12 in combinazione con l’interfaccia utente One UI 4.1 di Samsung . Questo software abilita diverse nuove funzionalità, che si possono già trovare nei modelli Samsung più costosi. Un’interfaccia utente 4.1 offre più opzioni di impostazione, l’interfaccia è semplificata, sono disponibili nuove emoji e sono disponibili più funzioni di privacy.

Quad camera da 48 MP e sensore di impronte digitali in-display

Ahmet Qwaider è riuscito non solo a raccogliere informazioni sul chipset, ma anche sulla fotocamera. Il Samsung A33 5G avrà la stessa configurazione della fotocamera dell’A32 5G. Questo è in qualche modo notevole poiché il modello A32 4G ha una fotocamera anteriore e posteriore migliore. Tuttavia, nel 2022 non è previsto alcun modello 4G, eppure Samsung sceglie di non fornire al nuovo modello 5G un aggiornamento della fotocamera.

Si tratta di una fotocamera frontale da 13 megapixel con obiettivo f/2.2. La fotocamera selfie può essere utilizzata anche per le videochiamate 4K. La quadrupla fotocamera sul retro sarà dotata di una fotocamera principale da 48 megapixel (f/1.8) con OIS, una fotocamera ultra grandangolare da 8 megapixel (f/2.2), una fotocamera macro da 5 megapixel (f/2.4) e infine una fotocamera da 2 megapixel. fotocamera con profondità di megapixel (f/2.4).

Per sbloccare facilmente il telefono, l’A33 5G avrà un sensore di impronte digitali in-display. Questo era anche il caso dell’A32 4G, ma l’anno scorso il modello 5G era dotato di un sensore di impronte digitali incorporato nel pulsante di accensione/spegnimento sul lato.

Il display corrisponderà anche al modello 4G dell’anno scorso. Ciò significa che il Samsung A33 sarà dotato di uno schermo Super AMOLED Full HD+ da 6,4 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Per fare un confronto, l’A32 5G è dotato di un display TFT HD+ da 6,5″ con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz. In ogni caso, è bello vedere che l’A33 5G è dotato di uno schermo AMOLED, con risoluzione Full HD e refresh rate di 90Hz.

Samsung A33 5G è più veloce da caricare rispetto al predecessore

La capacità della batteria di 5.000 mAh viene mantenuta. La velocità di ricarica viene aumentata. L’A32 4G / 5G supporta la ricarica rapida da 15 W. Il nuovo modello supporterà la ricarica rapida a 25 W, come ora abbiamo potuto determinare con certezza. La possibilità è molto piccola che questo caricatore sia incluso come standard. Altri modelli della serie A con supporto da 25 W sono dotati di serie di un caricabatterie da 15 W più lento. Questo probabilmente si applicherà anche al Galaxy A33 5G.

Per quanto riguarda le dimensioni e il peso, Ahmed ci ha informato che il Samsung A33 5G peserà 186 grammi. Il dispositivo misura 74,0 x 159,7 x 8,1 mm. Ciò significa che il telefono è leggermente più grande, ma anche leggermente più sottile dell’A33 4G (dimensioni: 73,6 × 158,9 × 8,4 mm). Notevole poiché questo dispositivo ha esattamente le stesse dimensioni del display.

Gli appassionati di cuffie cablate sono capitati nel posto sbagliato con i nuovi smartphone Samsung serie A. Il Galaxy A33 / A53 non avrà più un jack per cuffie da 3,5 mm. I più economici Galaxy A13 e Galaxy M23 sono ancora dotati di un jack per le cuffie.

Il Galaxy A33 5G dovrebbe essere lanciato ufficialmente alla fine di questo mese. Presumibilmente, questo telefono sarà in vendita a € 369 (8 GB/128 GB). Sono previste quattro diverse varianti di colore: nero, bianco, blu e pesca.