Salvini: “Zelensky discorso di pace, io in difficoltà se si parla di armi”

(Adnkronos) – “Zelensky ha fatto un discorso di pace, io sono in difficoltà quando qualcuno parla di armi”. Così Matteo Salvini ai cronisti alla Camera dopo il discorso del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in collegamento video con il Parlamento italiano. “La diplomazia riprenda il suo spazio. Le armi non sono la soluzione”, dice il leader della Lega. Anche il premier Mario Draghi ha parlato di armi nel suo intervento in aula, gli viene fatto notare. “Quando si parla di armi fatico ad applaudire”, risponde.

Zelensky ha parlato della telefonata avuta con Papa Francesco. “Penso che la telefonata di oggi tra Zelensky e il Santo Padre sia la chiave perché l’uomo di governo che sta lavorando più di tutti per la pace è il Santo Padre. Quella è la via da seguire”, aggiunge Salvini.