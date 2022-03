Russia, giallo su volo di Stato: “A bordo Lavrov”

(Adnkronos) – Giallo sulla rotta di un volo di Stato russo. Un aereo Il-96, diretto da Mosca a Oriente, ha invertito la rotta in coincidenza di Novosibirsk per fare ritorno nella Capitale. A bordo dell’aereo ci sarebbe stato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov – ha scritto il quotidiano tedesco Bild- che per ragioni non spiegate avrebbe annullato una missione a Pechino.

Il ministero degli Esteri russo ha reso noto che all’una di questo pomeriggio Lavrov ha partecipato a una conferenza stampa con la controparte degli Emirati arabi uniti, Abdullah Al Nahyan. Ma l’aereo è atterrato a Mosca solo alle sei del pomeriggio (ora locale).