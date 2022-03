Roma-Lazio 3-0, derby giallorosso e sorpasso

(Adnkronos) –

La Roma travolge la Lazio per 3-0 nel derby valido per la 30esima giornata della Serie A e sorpassa i cugini in classifica salendo al quinto posto. I giallorossi dominano la stracittadina dal fischio d’inizio. La formazione di Mourinho sblocca il risultato dopo 56” con Abraham. L’inglese è puntuale al tap-in ravvicinato dopo il corner di Pellegrini respinto dalla traversa. La Lazio subisce il colpo e fatica a reagire. I biancocelesti protestano per un episodio nell’area giallorossa, con Milinkovic che lamenta un colpo al volto da Ibanez.

La Roma gioca sul velluto e al 22′ raddoppia. I giallorossi accelerano sulla fascia destra, Karsdorp mette in mezzo un pallone teso che Abraham deve solo appoggiare in rete: 2-0. Il derby è un monologo e il sipario cala virtualmente al 39′. Pellegrini da 25 metri pennella una punizione perfetta, approfittando anche della disposizione non ottimale della barriera laziale: palla all’incrocio, 3-0 e game over. La Lazio nella ripresa prova a lasciare il segno, ma non dà mai l’impressione di poter rientrare in partita. La Roma controlla e prova a pungere quando c’è l’opportunità. Abraham spreca un lancio pregevole di Cristante e spreca la chance del 4-0. L’ultima porzione di match non cambia il copione. La Roma vince e sale a 51 punti, la Lazio rimane a 49.