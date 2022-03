Roma-Atalanta 1-0, gol di Abraham e aggancio al quinto posto

(Adnkronos) – La Roma batte l’Atalanta 1-0 nel match valido per la 28esima giornata della Serie A. I giallorossi si impongono con il gol di Abraham, a segno al 32′. Decisivo il break di Karsdorp, che intercetta il pallone al limite della propria area e lancia in profondità per Zaniolo. Controllo perfetto e rifinitura per Abraham, che si inserisce nell’area avversaria e buca Musso: 1-0. L’Atalanta non brilla per fluidità di gioco e crea poco dalle parti della porta di Rui Patricio.

La Roma chiude gli spazi e riparte, creando almeno un paio di chance per il raddoppio. Clamorosa l’occasione che Mancini non sfrutta nella ripresa su azione da calcio d’angolo: palla sul sinistro dal cuore dell’area, conclusione alle stelle. L’errore non costa caro alla Roma, che conduce la vittoria in porto. Il successo consente ai capitolini di salire a 47 punti e agganciare i nerazzurri al quinto posto. I bergamaschi hanno una gara in meno rispetto alla Roma.