Ricetta dematerializzata, proroga fino al 31 dicembre

(Adnkronos) – Dovrebbe essere prorogata al 31 dicembre la ‘ricetta dematerializzata’. Su proposta del ministro della Salute Roberto Speranza, la proroga è contenuta nell’ordinanza della Protezione civile sul passaggio di consegne dopo la fine dello stato di emergenza per Covid, confermano fonti del ministero. Non scadrà, dunque, domani la possibilità per i medici di famiglia e i pediatri di inviare la ricetta in forma elettronica, senza la necessità per i pazienti di recarsi negli studi.

“C’è voluto il Covid per far sparire il promemoria cartaceo per le prescrizioni mediche. Ora non si può tornare indietro. Il paziente sceglie il mezzo più comodo e dà il consenso al medico. Non perdiamoci dietro la inutile burocrazia. Bene la proroga e auspichiamo che la ricetta dematerializzata possa finalmente andare a regime in maniera definitiva” dice il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli.