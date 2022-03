Riassunto: Xpansiv lancia Digital Crude Oil con Lundin Energy e Intertek come primi partecipanti

NEW YORK e SAN FRANCISCO e LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Xpansiv, il mercato globale per le materie prime per ESG, oggi ha annunciato il lancio di Digital Crude Oil™ (DCO), l’ultima aggiunta al programma Xpansiv Digital Fuels™ . Le unità DCO registrate nel Xpansiv DF Registry consentono ai mercati di distinguere il petrolio greggio in base alle emissioni di gas effetto serra e alle prestazioni ESG.

I primi DCO verranno registrati dalla produzione North Sea di Lundin Energy, e rappresenteranno la concentrazione di carbonio e altri importanti fattori ambientali per singoli barili di petrolio.

“Si tratta di un momento critico di confluenza tra due cambiamenti di paradigma nell’energia, digitalizzazione e decarbonizzazione a livello globale”, ha spiegato Joe Madden, CEO di Xpansiv.

