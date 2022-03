Riassunto: Wipro viene riconosciuta tra le aziende leader nella categoria Servizi digitali in outsourcing per gli ambienti di lavoro del Gartner® Magic Quadrant™ 2022

La relazione descrive Wipro adatta per le società di grandi dimensioni in quanto consente la trasformazione degli ambienti di lavoro basata su consulenza in tutte le aree geografiche permettendo al tempo stesso di risparmiare sui costi

NEW YORK e BANGALORE, India–(BUSINESS WIRE)–Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), prestigioso fornitore di servizi IT, di consulenza e di processi aziendali operante su scala mondiale, ha annunciato in data odierna di essere stata riconosciuta tra le aziende leader nella categoria Servizi digitali in outsourcing per il posto di lavoro del Quadrante magico di Gartner (Gartner® Magic Quadrant™) 2022.

Nella categoria, sono stati valutati 17 fornitori diversi in base alla loro capacità esecutiva e alla completezza della loro visione.

Secondo la relazione, i veri leader propongono i propri servizi sapientemente, hanno una visione chiara delle tendenze del mercato dei servizi e cercano attivamente di creare e migliorare le proprie competenze per consolidare la propria posizione.

